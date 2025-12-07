SENADO EXPRESA SU PESAR TRAS EL TRÁGICO FALLECIMIENTO DEL JEFE DE LA BRIGADA CONGRESO NACIONAL DE LA PDI

El Senado de la República manifiesta su más sentido pésame a la Policía de Investigaciones y a la familia de don Rodrigo Carreño Rodríguez, Subprefecto de la Policía de Investigaciones y Jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI quien perdió la vida, en un trágico accidente de tránsito, ocurrido esta tarde, en Villa Alemana.

El destacado oficial de la PDI, quien desempeñaba sus labores en el Congreso, iba acompañado por hijo de cuatro años, quien se encuentra herido.

La corporación expresó su consternación ante esta irreparable pérdida y acompaña en estos duros momentos a su familia e institución.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber manifestó esta noche: “expresamos nuestras condolencias a la institución, a la familia y a los amigos del jefe de la Brigada Congreso, Subprefecto Rodrigo Carreño, tras sufrir este trágico accidente. Destacamos su trabajo y desarrollo profesional en el ejercicio de su labor y lamento lo ocurrido”.

