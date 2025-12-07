Punta Arenas,
7 de diciembre de 2025

SENADO EXPRESA SU PESAR TRAS EL TRÁGICO FALLECIMIENTO DEL JEFE DE LA BRIGADA CONGRESO NACIONAL DE LA PDI

Consternación provocó la noticia del accidente que cobró la vida de Rodrigo Carreño Rodríguez, Subprefecto de la Policía de Investigaciones. ​

53803139778_b59e5a9401_k

El Senado de la República manifiesta su más sentido pésame a la Policía de Investigaciones y a la familia de don Rodrigo Carreño Rodríguez, Subprefecto de la Policía de Investigaciones y Jefe de la Brigada Congreso Nacional de la PDI quien perdió la vida, en un trágico accidente de tránsito, ocurrido esta tarde, en Villa Alemana.

El destacado oficial de la PDI, quien desempeñaba sus labores en el Congreso, iba acompañado por hijo de cuatro años, quien se encuentra herido.

La corporación expresó su consternación ante esta irreparable pérdida y acompaña en estos duros momentos a su familia e institución.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber manifestó esta noche: “expresamos nuestras condolencias a la institución, a la familia y a los amigos del jefe de la Brigada Congreso, Subprefecto Rodrigo Carreño, tras sufrir este trágico accidente. Destacamos su trabajo y desarrollo profesional en el ejercicio de su labor y lamento lo ocurrido”.


PDI Y FISCALÍA REALIZARON DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN TORRES DEL PAINE POR EL FALLECIMIENTO DE TURISTAS

SAG MAGALLANES REFUERZA VIGILANCIA FORESTAL CON LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS DE MONITOREO

Con más de 70 trampas ubicadas en distintos puntos de la provincia de Magallanes, el Servicio fortalece el monitoreo temprano de plagas silvoagrícolas.


Con más de 70 trampas ubicadas en distintos puntos de la provincia de Magallanes, el Servicio fortalece el monitoreo temprano de plagas silvoagrícolas.


trampa vigilancia DPAFS
PHOTO-2025-12-05-17-41-48 (2)

DAN INICIO A CLÍNICA DE MÚSICA URBANA DIRIGIDA A JÓVENES DE PUERTO WILLIAMS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

goreindespa

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS