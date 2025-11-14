Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

ELECCIONES 2025: PDI MAGALLANES APOYARÁ PROCESO DE VOTO EN EL EXTERIOR

Nueve detectives de diferentes brigadas se trasladaron a las ciudades de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, en Argentina y a Sydney, en Australia, donde ya se reunieron con los respectivos cónsules para coordinar el operativo.

pdivotaciones

​Con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán este domingo, la Policía de Investigaciones de Chile dio inicio al “Despliegue Operativo del Voto en el Exterior”. Más de 80 funcionarios y funcionarias de todo el país participarán en esta misión, destinada a salvaguardar la inviolabilidad de la valija diplomática con los sufragios que emitirán los chilenos residentes en el extranjero.

Desde la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, nueve detectives de diferentes brigadas se trasladaron a las ciudades de Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, en Argentina y a Sydney, en Australia, donde ya se reunieron con los respectivos cónsules para coordinar el operativo.

El jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, indicó que “en el marco de este proceso, cada uno de los oficiales asume la investidura de correo diplomático del Estado de Chile, con la responsabilidad de garantizar la integridad y trazabilidad del material electoral, desde su salida del país hasta su recepción”.

Para apoyar este proceso electoral en el extranjero, la Policía de Investigaciones de Chile dispondrá de 85 funcionarios y funcionarias de distintas unidades, junto a 15 agregados policiales que se desplegarán en 15 países y 28 circunscripciones consulares.


PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

tallervih

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES REALIZA TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE VIH E ITS PARA EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

sernapescaumag

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG