13 de noviembre de 2025

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

​El delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana encabezó esta instancia en la que participaron diversas instituciones con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

eleccionesnatales

​En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se dieron cita diversas instituciones convocadas por el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, con la finalidad de coordinar las diferentes acciones que se implementarán en la provincia, de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16 de noviembre.
Al respecto, el delegado manifestó “hemos realizado las coordinaciones finales junto al Ejército, Carabineros y todas las instituciones que participan en este proceso (…) por lo que el llamado a la gente es a votar de manera tranquila, ordenada y chequeando sus datos electorales, por lo que esperamos que esto se desarrolle de la mejor manera posible”.

 
El día viernes 14 de noviembre, a partir de las 9:00 hrs. personal del Ejército se hará presente en los establecimientos que serán locales de votación para las acciones iniciales de recepción de medios por parte de los delegados del Servel; y posteriormente, una vez finalizadas las clases, pueda ingresar el resto de los militares para iniciar sus funciones de custodia y seguridad a los locales de votación.

 
En esta línea, el comandante del Destacamento Acorazado n5 Lanceros, coronel Davor Versalovic, señaló “analizamos detalles y particularidades que se dan en cada elección que hay que tener presente para poder realizar de buen manera la función que a cada institución le corresponde”.

 
Por su parte, el comisario de la 2da Comisaría de Puerto Natales, mayo Nicolás Vidal, comentó “el día domingo, como Carabineros de Chile tenemos la gran misión de resguardar exteriormente los colegios con la finalidad de que todo este proceso se realice en forma tranquila, por lo tanto desde el viernes hasta el lunes estaremos con personal dedicade exclusivamente para esta función de resguardo de los locales de votación”.

 
Cabe destacar que con el objetivo de facilitar a la ciudadanía los traslados a sus locales de votación, se reforzarán los servicios de transporte periurbanos, rurales e intercomunales.

37 SERVICIOS RURALES GRATUITOS MOVILIZARÁN A LA CIUDADANÍA PARA EJERCER SU DERECHO A VOTAR EL PRÓXIMO DOMINGO

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

