SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL E ISL REALIZAN CONVOCATORIA PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL EN EL SECTOR PATRIMONIAL

​En una jornada convocada por la Dirección Regional y las Asociaciones de Funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Magallanes (SNPC), en conjunto con el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, se desarrolló una instancia de diálogo, formación y coordinación con los funcionarios, funcionarias y personas asociadas al SNPC para abordar la prevención de riesgos laborales, la salud y la seguridad en el trabajo, protegidos por el Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contenido en la Ley 16.744.



El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales, encabezada por el jefe de Gabinete de la Directora Nacional, Bastián Escorza Ordoñes, y la jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Camila Vergara Vilchez; y autoridades regionales como el secretario regional ministerial (Seremi) de Gobierno de Magallanes, Andro Javier Mimica Guerrero, el director regional del SERPAT en Magallanes y la Antártica Chilena, Pablo Quercia Martinic, y la directora regional del ISL Magallanes, Marilyn Cárdenas González.



Durante la jornada se abordaron los mecanismos de cobertura económica, cómo realizar las denuncias, el acceso a atenciones médicas, licencias y subsidios, junto con entregar los canales de atención tanto presenciales como remotos de la región.



La seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, destacó el encuentro y la iniciativa del servicio en incorporar a sus actividades la prevención de riesgos. “La coordinación interinstitucional que lleva el ISL Magallanes, a través de su directora y equipo regional, se demuestra en estas instancias que son de vital importancia para que las y los trabajadores sepan cómo hacer una denuncia y acceder a la atención que corresponde ante un accidente o enfermedad laboral y, especialmente, para prevenir estos riesgos”, declaró.



La directora regional del ISL señaló que en la actividad se socializaron las nueve líneas de acción del Plan Anual Preventivo 2025 “con foco en vigilancia ocupacional, la gestión de riesgo de desastres, también la salud mental y la seguridad inclusiva. Seguiremos entregando apoyo a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad y formando en diversas competencias preventivas, en este caso, adaptadas a la realidad del sector patrimonial”.



Por su parte, el SEREMI de Gobierno valoró el desarrollo de esta instancia como un ejemplo del trabajo colaborativo entre instituciones públicas para garantizar ambientes laborales seguros. Mientras para el SERPAT Magallanes explicó que “esta capacitación era una actividad muy anhelada por las y los trabajadores, ya que los derechos de salud y seguridad muchas veces son desconocidos y cuando surgen accidentes no se puede improvisar. Esta capacitación nos ha servido a todos y todas”.



La jornada concluyó con un espacio de preguntas y conversación abierta, en el que los asistentes pudieron plantear sus inquietudes y recibir orientación directa del equipo regional del ISL.



