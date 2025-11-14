Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

ALEJANDRO KUSANOVIC ENTRE LOS SENADORES CON MÁS PROYECTOS INGRESADOS DEL PAÍS

​ Según el estudio “Radiografía del ciclo legislativo 2022–2026” elaborado por la consultora Nexos, el senador Alejandro Kusanovic se ubica entre los diez parlamentarios con mayor número de proyectos de ley ingresados durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y septiembre de 2025.

​El informe analizo la productividad legislativa de senadores y diputados, midiendo la proporción de proyectos ingresados y publicados durante la actual legislatura. En este ranking, Kusanovic aparece, junto a parlamentarios de distintas bancadas, con una participación activa y sostenida en la presentación de iniciativas legislativas.

 
El parlamentario se mostró agradecido con el resultado, manifestando que “valida una forma diferente de hacer política, con un fuerte enfoque en la gestión concreta y transparente para una región extrema como la nuestra. A pesar de llevar poco más de tres años en el Senado y alcanzar esta meta, nos llena de motivación para seguir trabajando con más fuerza por nuestra querida región”.

 
De manera complementaria, el senador por Magallanes mantiene además una asistencia del 100% a las sesiones de Sala del Senado, lo que da cuenta de su compromiso con el trabajo parlamentario y con la representación efectiva de su región.
Con 86 mociones ingresadas y asistencia perfecta, el senador Alejandro Kusanovic reafirma su compromiso con un trabajo legislativo serio, constante y conectado con los desafíos de Magallanes y del país. Entre sus proyectos más destacados figuran iniciativas relacionadas con el desarrollo regional y el territorio antártico, la seguridad pública, la conectividad, el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad, materias que reflejan su enfoque práctico y su cercanía con los problemas reales de la zona austral.

 
“Hemos buscado representar a Magallanes con hechos, no solo con discursos. Este trabajo, es el fruto del esfuerzo de un equipo comprometido y de la ciudadanía que creyó en nosotros y que reafirma nuestro compromiso de continuar sirviendo a la región y al país con la misma pasión y entrega de siempre”, concluyó el senador Kusanovic.


HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

HYST CIERRA EXITOSAMENTE SU PROYECTO RED ASOCIATIVA JUNTO A CORFO, IMPULSANDO LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO

saeadmisionescolar

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 2026: ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE SE INICIA EL PERIODO COMPLEMENTARIO DE POSTULACIÓN