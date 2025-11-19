Punta Arenas,
19 de noviembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC LAMENTO MUERTE DE TURISTAS EN TORRES DEL PAINE Y SOLICITA INVESTIGAR A FONDO LO OCURRIDO

​El parlamentario insistió en la necesidad de destinar recursos para tener mayor presencia de guardaparques y contar con refugios de emergencia en las rutas complejas.

senadorpaine

​Preocupación manifestó el senador Alejandro Kusanovic, luego de que este martes se confirmara la muerte de cinco turistas al interior del Parque Nacional Torres del Paine, víctimas de la tormenta que afecto la zona. El parlamentario, junto con lamentar lo sucedido, envió sus condolencias a las familias de los turistas fallecidos e informo haberse comunicado con el delegado presidencial regional, José Antonio Ruiz, para conocer detalles del operativo de rescate y solicitar antecedentes de esta emergencia.

 
En particular, Kusanovic cuestionó la falta de un cierre oportuno de los senderos que estaban siendo afectados por el temporal y en de refugios que estaban sin guardaparques, considerando que los pronósticos y las alertas habían sido emitidos con suficiente antelación. “Debió advertirse el peligro en forma oportuna, tomando acciones para el resguardo y seguridad de los turistas que se encontraban en estos senderos”, afirmó el senador.

 
El legislador enfatizo la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades, manifestando además que “no basta con reaccionar cuando ocurren estas tragedias; se necesitan sistemas de alerta y comunicación eficientes para la seguridad de los turistas que nos visitan”. Insistiendo, además, en la necesidad de destinar mayores recursos para contar con más presencia de guardaparques y habilitar dispositivos para hacer frente a estos sucesos: “Esto se podría haber evitado si contáramos, por ejemplo, con refugios de emergencia en los senderos o lugares más complejos del Parque. Para esto, es necesario que los recursos que recauda el Parque, se inviertan en él y no se vayan al norte” concluyó.

DIPUTADO CARLOS BIANCHI: “ES INACEPTABLE Y SE DEBEN ESTABLECER RESPONSABILIDADES POR LA TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE”

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL