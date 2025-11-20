Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS

​El parlamentario independiente solicitó formalmente al presidente de la instancia, senador Daniel Núñez, solicitando urgencia para la tramitación del proyecto que regula la frecuencia de llamadas con fines publicitarios, de venta directa o prospección comercial.

FOTO BIANCHI 2

El Senador independiente Karim Bianchi Retamales, en atención a la creciente molestia ciudadana por el abuso de llamados telefónicos con fines comerciales, solicitó formalmente a la Comisión de Economía del Senado, presidida por el senador Daniel Núñez, para solicitar la pronta puesta en tabla y tramitación del proyecto de ley que regula la frecuencia de estas comunicaciones.

"Ya no tenemos por qué soportar el bombardeo constante de llamados que invaden nuestro descanso y tiempo personal. La Ley del Consumidor debe actualizarse para ponerle un freno efectivo a estas prácticas abusivas. El actual escenario de llamadas persistentes y repetitivas se ha convertido en una violación sistemática a la privacidad y a la tranquilidad de las personas", afirmó Bianchi.

El parlamentario independiente recalcó que el objetivo de la iniciativa "no es prohibir la actividad comercial, sino ordenarla y humanizarla, estableciendo límites razonables a la frecuencia de contacto". En esa línea, instó a la Comisión de Economía a "acoger esta solicitud y dar a este tema la urgencia que millones de chilenos merecen".

El proyecto de ley propone modificar la Ley N° 19.496, incorporando límites claros y sanciones para las empresas que, por medio de sus call centers, realicen un número excesivo, reiterado o inoportuno de llamadas a consumidores que no hayan manifestado su consentimiento expreso para ser contactados con esa frecuencia.

Asimismo, el senador Bianchi remitió una carta formal dirigida al presidente de la Comisión, senador Daniel Núñez Arancibia, solicitando expresamente la incorporación inmediata en tabla del proyecto y su urgente tramitación.

En la misiva, el legislador expone que esta iniciativa es "de vital importancia para enfrentar un abuso que afecta la calidad de vida, la privacidad y el derecho al descanso de las personas", subrayando que las quejas ciudadanas por llamadas insistentes se han convertido en una de las principales reclamaciones que llegan a su oficina parlamentaria.

Finalmente, el senador Karim Bianchi enfatizó que, dado que el proyecto ya se encuentra radicado en dicha Comisión, "se solicita humildemente impartir las instrucciones pertinentes para que esta iniciativa sea incorporada a la tabla de sesiones a la brevedad posible", en atención al interés público y al impacto transversal del problema.


senadorpaine

SENADOR KUSANOVIC LAMENTO MUERTE DE TURISTAS EN TORRES DEL PAINE Y SOLICITA INVESTIGAR A FONDO LO OCURRIDO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL