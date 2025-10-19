Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO: UN MODELO DE GESTIÓN EN LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

Columna de opinión. ​

carolina_cerda_rewildingchile

Por Carolina Cerda, directora programa Ruta de los Parques de la Patagonia de Fundación Rewilding Chile.

El Parque Nacional Cerro Castillo se convirtió en el primer lugar de Chile que ingresa a la Lista Verde de áreas protegidas del mundo, un hito de orgullo no solo para quienes trabajaron en la obtención de este logro, sino para todo un país que demuestra al mundo que los parques nacionales son protagonistas activos del desarrollo de sus comunidades aledañas.

Este parque nacional ahora se encuentra entre las 87 áreas protegidas de 18 países del mundo, que han demostrado tener una gestión efectiva de sus planificaciones y funcionamiento.

Pertenecer a la lista Verde de la UICN, (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) es asegurar un estándar certificado internacionalmente en la gestión del área protegida, cumpliendo con criterios objetivos, transparentes y consistentes con el fin de lograr la conservación efectiva de la naturaleza y sus diversos beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales y espirituales.

Este reconocimiento es resultado del trabajo de tres años liderado por guardaparques y funcionarios de Conaf, y la participación de otras organizaciones y la sociedad civil, que confían en la importancia del uso de este tipo de instrumentos en la gestión moderna de las áreas protegidas.

Porque nuestras áreas protegidas, especialmente los parques nacionales son un sitio de conservación, pero también, un motor para el desarrollo de las comunidades aledañas, acogiendo servicios ligados al turismo de naturaleza y la conservación. Y ese camino decidieron tomar en este icónico parque nacional de la Región de Aysén, camino que ya se estaban recorriendo desde hace algunos años.

Porque Cerro Castillo es uno de los 17 parques nacionales que conforman la Ruta de los Parques de la Patagonia, una visión de desarrollo de este territorio de 2800 km de extensión que cumple 10 años y que se basa en la conservación. En este modelo de desarrollo las comunidades juegan un rol fundamental al vincularse activamente con los parques nacionales, siendo parte de la economía local.

Hoy en día este parque nacional es un modelo de gestión para otras áreas que buscan objetivos similares, y sus resultados, un impulso para avanzar en planificaciones de este tipo, que ponen a Chile en el centro de atención de millones de visitantes y amantes de la naturaleza.

Felicitaciones a todos quienes son partícipes de este logro y todos los parabienes en los próximos años.


