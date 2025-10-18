18 de octubre de 2025
AGRUPACIÓN RICARDO HAREX GONZÁLEZ A 24 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN SOLICITAN SEGUIR APOYANDO A LA FAMILIA
Esperan reabrir el caso.
Con motivo de la conmemoración del 24 aniversario de la desaparición del joven magallánico Ricardo Harex González la Agrupación que lleva su nombre invita a la comunidad de la región a participar visibilizando el afiche adjunto en RRSS o imprimiéndolo y pegándolo en sus casas o locales comerciales a partir de este viernes. De esta manera seguiremos apoyando a la familia en su búsqueda de la verdad, la que ha sido negada por tantos y tantos años; la falta de empatía y voluntad aleja aún más el tan anhelado encuentro de los padres con su único hijo.
Agradecemos en especial a Ernesto "Pititore" Guerrero, destacado autor de la ilustración, y por supuesto a cada uno de los que quieran ser parte de esta iniciativa.
Y les recordamos que cualquier persona que haya visto o escuchado algo por las cercanías de las calles Club Hípico o Andrés Stambuck por donde vivía Ricardo y que nos ayude a reabrir el caso será bienvenido (a), solo deben comunicarse a nuestras RRSS o ponerse en contacto con el abogado de la familia.
Instagram: pititore_artecuma
Facebook: Pititore Murales
Atentamente...
Agrupación
Ricardo Harex González
