Punta Arenas,
18 de octubre de 2025

AGRUPACIÓN RICARDO HAREX GONZÁLEZ A 24 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN SOLICITAN SEGUIR APOYANDO A LA FAMILIA

Esperan reabrir el caso. ​

Diapositiva2 (1)

Con motivo de la conmemoración del 24 aniversario de la desaparición del joven magallánico Ricardo Harex González la Agrupación que lleva su nombre invita a la comunidad de la región a participar visibilizando el afiche adjunto en RRSS o imprimiéndolo y pegándolo en sus casas o locales comerciales a partir de este viernes. De esta manera seguiremos apoyando a la familia en su búsqueda de la verdad, la que ha sido negada por tantos y tantos años; la falta de empatía y voluntad aleja aún más el tan anhelado encuentro de los padres con su único hijo. 

Agradecemos en especial a Ernesto "Pititore" Guerrero, destacado autor de la ilustración, y por supuesto a cada uno de los que quieran ser parte de esta iniciativa.

Y les recordamos que cualquier persona que haya visto o escuchado algo por las cercanías de las calles Club Hípico o Andrés Stambuck por donde vivía Ricardo y que nos ayude a reabrir el caso será bienvenido (a), solo deben comunicarse a nuestras RRSS o ponerse en contacto con el abogado de la familia.

Instagram: pititore_artecuma

Facebook: Pititore Murales

Atentamente...

         Agrupación 

Ricardo Harex González


SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

El fin de semana del 24 al 26 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio Regional. 


El fin de semana del 24 al 26 de octubre se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio Regional. 


Diapositiva2 (1)

AGRUPACIÓN RICARDO HAREX GONZÁLEZ A 24 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN SOLICITAN SEGUIR APOYANDO A LA FAMILIA

Noticias
Destacadas
Fiscalía-presenta-Informe-Estadístico-del-Estallido-Social

FISCALÍA CONFIRMA 464 VÍCTIMAS DE TRAUMA OCULAR Y 30 FALLECIDOS A 6 AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL

Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

AUTORIDAD MARÍTIMA ACTIVÓ OPERATIVO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMO EN ÁREA DE CANAL BALLENA

