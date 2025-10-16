Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de octubre de 2025

IMPORTANTE INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE ADUANAS Y CARABINEROS EN PUERTO NATALES

​El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

aduanascarabineros

​Durante la jornada del día miércoles 15 de octubre, Carabineros de la sección especializada O.S.9 Magallanes, en un trabajo conjunto y coordinado con la Dirección Regional de Aduana de Punta Arenas, se trasladaron hasta la ciudad de Puerto Natales, con la finalidad de fiscalizar diversos locales comerciales que mantenían a la venta productos falsificados, vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual.

En el primero local comercial, se recibió una denuncia de la marca Duracell, en la cual se señalaba que en dicho recinto se comercializaban pilas de diferentes modelos, las cuales presentaban similitudes en colores y diseños a los productos protegidos por la marca estadounidense. A raíz de lo anterior, se incautaron 2.083 unidades de pilas, donde además Carabineros de la sección 0.S.9 detuvieron al encargado del local, poniéndolo a disposición de la Fiscalía local de Puerto Natales por Infracción a la Ley 19.093 de Propiedad Intelectual.

Dentro de la misma fiscalización se ingresa a un local que comercializaba artículos deportivos y vestimentas, ubicado en el centro de Puerto Natales, donde se incautan 104 unidades de zapatillas urbanas de diferentes colores y modelos, además de 444 unidades de camisetas, poleras, polerones, parkas y gorras de marcas como Nike, Adidas, Puma, entre otras. A raíz de este segundo procedimiento se detuvo a dos personas adultas, de nacionalidad chilena, siendo puestos a disposición de las autoridades.

El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, comentó que “nuevamente, el trabajo de colaboración y coordinación con personal de Carabineros permitió poder decomisar mercancías que eran vendidas a la ciudadanía y que infringían distintas normativas como la de propiedad intelectual. Cabe recordar que comercializar productos de marcas, y que no cuenten con los vistos buenos correspondientes, es un delito. Como Aduana de Punta Arenas tenemos un rol clave en evitar que este tipo de artículos lleguen a las personas, ya que uno de nuestros roles es evitar la evasión fiscal y proteger a los chilenos y chilenas".

Este operativo dejó un saldo de tres detenidos, por infracción a la Ley 19.039, siendo puestos a disposición del Ministerio Público, los cuales quedaron en calidad de apercibidos, a la espera de citación por parte de la fiscalía de la capital regional de Última Esperanza.

Con esta importante incautación se da un mensaje concreto a la ciudadanía, demostrando el trabajo mancomunado y coordinado entre Aduanas y Carabineros de Chile, quienes hacen un llamado a la comunidad a respetar las leyes vigentes, evitar la compra o venta de productos falsificados o de dudosa procedencia, recordando siempre, que este tipo de conductas constituyen un delito penado por la legislación chilena.

CMTA 1

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

IMPORTANTE INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE ADUANAS Y CARABINEROS EN PUERTO NATALES

Leer Más

​El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

​El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial

aduanascarabineros
nuestrospodcast
gabineteagro

GABINETE DEL AGRO Y AGRICULTORES ESTABLECEN PRIORIDADES DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
aduanascarabineros

IMPORTANTE INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE ADUANAS Y CARABINEROS EN PUERTO NATALES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
glamourspa

EMILY LEÓN: DE UN SUEÑO MIGRANTE A UN AÑO DE ÉXITO CON "GLAMOUR SPA" EN PUNTA ARENAS

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Sebastián

ORGULLO REGIONAL: MAGALLANES LLEGA A LA FINAL DE EL PLACER DE OÍR LEER EN NTV, REPRESENTADA POR EL ALUMNO SEBASTIÁN ALVARADO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales