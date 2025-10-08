HOMBRE RESULTA HERIDO CON ARMA BLANCA EN PUNTA ARENAS: SU CONVIVIENTE FUE DETENIDA POR CARABINEROS

Durante la mañana de este miércoles 8 de octubre, alrededor de las 7:20 horas, Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas acudió al servicio de urgencias del Hospital Regional, tras el ingreso de un hombre adulto con una herida cortopunzante en una de sus piernas.

Según indicó la víctima, la lesión habría sido provocada por su conviviente, en el domicilio que ambos comparten en calle Teniente Luis Uribe, sector Barrio Prat.

Posteriormente, personal policial concurrió al inmueble, donde se encontraba una mujer adulta, quien autorizó voluntariamente el ingreso de Carabineros y entregó el arma utilizada. La mujer fue detenida por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y trasladada a la unidad policial.

Por instrucción del Ministerio Público, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Punta Arenas realizó las pericias correspondientes.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente durante el mediodía y se mantiene estable, sin riesgo vital. La imputada pasará este jueves 9 de octubre a control de detención, a la espera del informe médico que permitirá precisar la calificación del delito.

