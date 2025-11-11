Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

carabinerosevidencia

Durante la jornada del lunes 10 de noviembre, personal de la sección especializada OS7 de Carabineros concluyó un proceso investigativo relacionado con el tráfico de drogas en Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local.

El operativo se concretó tras diversas diligencias y peritajes que permitieron acreditar la comisión del delito bajo la modalidad de “delivery”. En cumplimiento de una orden de entrada y registro emitida por el Ministerio Público, se allanaron tres domicilios con apoyo del personal del GOPE Magallanes.

Como resultado, fueron detenidos B.A.C.G. (26 años) y C.A.S.C. (28 años), ambos con antecedentes penales, junto a M.A.P.G. (22 años), sin registros previos.

En los procedimientos se incautaron 73 gramos de clorhidrato de cocaína, 1 gramo de ketamina, 7 gramos de creatina, además de $29.000, dos automóviles, tres teléfonos celulares, dos pesas digitales y bolsas dosificadoras.

El fiscal a cargo de la investigación instruyó que los imputados pasen a control de detención este martes 11 de noviembre.


SAM_1321

LA ESGRIMA DE PUNTA ARENAS BRILLA EN CAMPEONATO NACIONAL

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

