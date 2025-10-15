Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
La capital de la Provincia de Última Esperanza, Puerto Natales, es desde el pasado 13 de octubre la sede de la Cumbre Mundial del Turismo 2025, el Adventure Travel World Summit 2025 (ATWS). Este encuentro, que se extenderá hasta el jueves 16, es organizado por el Adventure Travel Trade Association (ATTA), la red global más grande de líderes en turismo aventura, contó con la presencia del ministro de Economía Fomento y Turismo, Álvaro García.

El evento, que reúne anualmente a más de 800 personas, entre operadores, medios especializados y agencias de todo el planeta, volvió a Chile después de una década y con Puerto Natales y la Patagonia como protagonista, reafirmando el posicionamiento del país y del extremo sur como destino de turismo aventura y de naturaleza a nivel global.

El ministro García destacó la importancia del desarrollo de los ATWS en Chile: "En esta cumbre hay 70 países que están admirando la región y que seguramente van a traer más negocios al país. Este año ya hemos recibido más de 3 millones de turistas extranjeros, nunca en nuestra historia habíamos recibido esa cantidad de turistas en medio año, así que es una actividad que crece muy rápidamente; y afortunadamente, también es una actividad que se desarrolla a lo largo de todo el territorio, impulsando el empleo, que es una prioridad del Gobierno".

El ATWS, que contó con la participación la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo y el director Nacional de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Cristóbal Benítez, es una gran oportunidad de negocios para empresas del rubro, ya que el evento es una ventana para vincularse con compañías internacionales, lo que permite la creación de itinerarios y rutas con sello chileno. De hecho, según estudios de ATTA, se estima que al menos el 80% de los operadores que asisten a la cumbre incorporarán nuevos itinerarios hacia nuestro país.

"La Patagonia chilena se está desarrollando a un ritmo muy superior al de la Patagonia argentina, un reflejo de la confianza que el inversionista y el turista extranjeros depositan en Chile. Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia", destacó el jefe de la cartera de Economía, Fomento y Turismo.

La cumbre, que tuvo actividades desde el 6 de octubre en 23 destinos a lo largo del país, busca dejar un legado que impulse y fortalezca a los servicios turísticos y fomente alianzas entre el sector público, el mundo privado y las comunidades locales, consolidando el liderazgo que ha alcanzado Chile en este segmento y que quedó reflejado en los cinco galardones que recibió el país en los World Travel Awards 2025, donde obtuvo el primer lugar como Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.


ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

HYST PROYECTA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL TURISMO EN TORRES DEL PAINE TRAS RESULTADOS HISTÓRICOS

juguetecampaña

LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025 BUSCA SUPERAR CIFRAS DEL AÑO PASADO EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

caminoreinsercion

FORTALECER EL CAMINO DE LA REINSERCIÓN

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

domnea - Como Antes - Single

DORIANA DISCOS PRESENTA EL TERCER SINGLE DEL PROYECTO DOMNEA, DEL COMPOSITOR MAGALLÁNICO CRISTIAN VLADILO (EX MANTIZA)

