HYST PROYECTA CON OPTIMISMO EL FUTURO DEL TURISMO EN TORRES DEL PAINE TRAS RESULTADOS HISTÓRICOS

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, destacó los resultados históricos alcanzados durante la temporada turística 2024-2025. Según las cifras entregadas por Conaf, vía ley de transparencia, cerca de 380.000 visitantes llegaron al parque, registrando un crecimiento del 37 % en comparación con la temporada 2019-2020, que hasta ahora había sido la de mayor flujo en el Parque Nacional Torres del Paine.



Solo entre enero y mayo de 2025, ingresaron al parque 231.357 personas. Este impulso se vio también reflejado en el mes de mayo, que cerró con 7.991 visitantes, un 20 % más que en mayo del año anterior.

Además, el porcentaje de visitantes extranjeros alcanzó el 73 % durante toda la temporada, cifra que sube al 76 % en 2025, lo que ratifica el posicionamiento internacional del parque como destino de clase mundial.



“Estos números confirman que Torres del Paine no solo es un ícono natural, sino un destino reconocido a nivel mundial, y esto es el resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas y empresas que creen en un turismo de calidad, respetuoso con el entorno y con las comunidades locales”, manifestó Sara Adema, gerente de HYST.



Adema agregó que “cada ingreso al parque significa también una oportunidad para impulsar el desarrollo regional. El turismo tiene efecto directo en el empleo, en la economía local, en los emprendedores de la región. Estos resultados nos motivan a seguir construyendo una actividad económica que beneficie a todos”.



Desde HYST subrayan que este crecimiento no es casual. Forma parte de un trabajo colaborativo con organismos públicos, como Corfo, y empresas regionales, destacándo la diversificación de la oferta de servicios y la promoción enfocada en turistas nacionales y extranjeros.



Adema también resaltó “queremos que nuestros visitantes vivan una experiencia transformadora, cuidando la biodiversidad y la belleza natural que tiene nuestra Octava Maravilla, lo que hace único a Torres del Paine”, afirmó.



De cara al futuro, la asociación plantea desafíos claros como extender la temporada baja, fortalecer la formación de capital humano local, seguir innovando en experiencias y asegurar una infraestructura acorde al nivel de la demanda. “Nosotros no descansamos en los buenos resultados. Este crecimiento nos obliga a ser mejores, a mirar más lejos y a seguir siendo un referente no solo en Chile, sino también en el contexto internacional del turismo de naturaleza”, concluyó Adema.