DENUNCIAS POR MALTRATO EN SAG MAGALLANES

​ASFUSAG MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA



​En estos días, el SAG a lo largo de todo el país se encuentra conmemorando un nuevo aniversario de nuestro Servicio, sin embargo, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, esta fecha nos encuentra sumidos en un deteriorado clima laboral, en la peor condición de trabajo que se ha visto en los últimos años.

Muchos/as de nosotros/as estamos preocupados/as, con desánimo y haciendo un esfuerzo por recuperar los valores que como equipo regional sabemos que son parte de nuestra historia regional, pero hay funcionarios/as que se encuentran en una situación peor y este año no tienen motivo para celebrar.

A los recurrentes problemas que como asociación hemos denunciado, debemos sumar el maltrato y hostigamiento que algunos compañeros y compañeras del Sag Magallanes están sufriendo en carne propia.

Las denuncias presentadas hace 9 meses y canalizadas por la vía administrativa que el SAG pone a disposición para prevenir el acoso laboral (Protocolo VALS), a la fecha no se han resuelto, dilatándose incomprensiblemente y vulnerando por mucho el principio de celeridad que este tipo de procesos debe cumplir.

Como Asfusag Magallanes hemos mantenido permanente comunicación con el directorio nacional y a través del presidente se ha planteado al director nacional del SAG, en reiteradas oportunidades, la precaria situación del clima laboral en nuestra región y la urgencia de tomar medidas para revertir esta situación, solicitando la destitución de la directora regional, con el respaldo de las bases. Esto no ha tenido los resultados que esperábamos.

Lamentablemente, la semana pasada el maltrato de parte de la directora regional hacia un funcionario en particular se ha reiterado, aun cuando la ACHS ha sugerido medidas preventivas, estas no se han implementado y peor aún, el hostigamiento al denunciante no cesa.

Esto es inaceptable y continuar con el diálogo es perpetuar el maltrato que sabemos no va a parar, ya que la directora regional ha evidenciado conductas donde interpone sus intereses personales por sobre la dignidad de la persona.



​Hoy, esta situación afecta a una persona, pero tenemos la seguridad que hay otras que están sufriendo maltratos diarios y que se han sostenido por mucho tiempo y no nos cabe duda de que mañana puede ser otra persona sobre quien recaiga el abuso de poder y el mal uso de las facultades que la autoridad ostenta.

Por lo anterior, habiendo agotado todas las instancias de diálogo como directorio regional y nacional, hemos resuelto apoyar públicamente al funcionario en las gestiones administrativas que resuelva realizar, tanto en el Servicio como en otras instituciones, para garantizar que se desarrolle el debido proceso y la implementación de medidas cautelares requeridas. Además, se avanzará en la presentación de una acción judicial, considerando que estamos frente a una vulneración flagrante de derechos fundamentales. Finalmente, se denunciará esta situación a través de medios regionales y nacionales.



​Contamos con el apoyo del directorio nacional, quienes en la última reunión (realizada el viernes 25 de julio de 2025) resolvieron informar al director nacional la urgencia de implementar medidas cautelares considerando que el hostigamiento continúa y las denuncias se refieren a acoso laboral.

DIRIGENTES ASFUSAG MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA





