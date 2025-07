FAMILIAS DE ACOGIDA: ALTERNATIVA QUE EVITA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, se abordó el funcionamiento y los alcances del programa Familias de Acogida Especializada (FAE) en la región de Magallanes. En el espacio participaron Lorena Guala Vivar, directora regional (s) del Servicio de Protección Especializada, y Gonzalo Catalán, director de la Familia de Acogida Nazareth, quienes entregaron detalles sobre esta alternativa de cuidado transitorio para niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su familia de origen por orden judicial, debido a graves situaciones de vulneración.

El programa FAE tiene como objetivo evitar que estos menores sean institucionalizados en residencias, ofreciéndoles en cambio la posibilidad de permanecer en un entorno familiar seguro, contenido y temporal. Las personas interesadas en formar parte de este sistema pasan por un proceso de postulación y capacitación orientado a garantizar su idoneidad para acoger a menores en situación de vulnerabilidad.

Entre los requisitos para postular, se establece que los interesados deben ser mayores de 18 años, no contar con antecedentes penales, no estar inhabilitados para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y contar con condiciones personales, familiares y económicas compatibles con el rol de acogida. No se exige estar casado ni tener hijos, lo que amplía el espectro de personas que pueden sumarse al programa.

La entrevista destacó la importancia de fortalecer la red de familias de acogida en la región, invitando a la comunidad a informarse, participar y convertirse en un apoyo fundamental para la protección de la infancia y adolescencia en Magallanes.







