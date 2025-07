DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS: ESPECIALISTAS DEL HCM LLAMAN A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA EN POLAR COMUNICACIONES

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) reforzó su compromiso con la prevención, diagnóstico y tratamiento de las hepatitis B y C, dos infecciones virales que representan una importante carga para la salud pública.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Gustavo Leal Pérez, tecnólogo médico, y Javiera Bahamondez Avendaño, enfermera, ambos profesionales del HCM, para informar a la comunidad sobre los principales aspectos de estas enfermedades y las acciones que el sistema de salud ha implementado para enfrentarlas.

Los especialistas explicaron que tanto la hepatitis B como la C pueden tener consecuencias graves si no se detectan a tiempo, como cirrosis hepática, falla hepática o cáncer hepático. Por ello, enfatizaron la importancia del diagnóstico precoz y del acceso al tratamiento, especialmente considerando que la hepatitis C suele cursar sin síntomas por largos períodos.

Desde el HCM se destaca el trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Salud, que desde 2011 ha desarrollado un plan estratégico con múltiples líneas de acción, entre ellas el acceso garantizado a exámenes y tratamientos a través del Plan GES, la vacunación oportuna contra la hepatitis B y el tamizaje en poblaciones clave, como embarazadas y personas con factores de riesgo.

En cuanto a tratamiento, el sistema público cuenta con medicamentos de última generación altamente efectivos para hepatitis C, así como con inmunoglobulina específica y esquemas de vacunación ampliados para hepatitis B. En palabras de los profesionales: “Paciente diagnosticado, paciente tratado”, reflejando el enfoque de acceso universal a la terapia.

El HCM, en coordinación con la red de salud regional y nacional, continúa fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, las campañas educativas y la atención oportuna, con el objetivo de contribuir a la meta de eliminación de las hepatitis virales en Chile al año 2030, tal como lo impulsa la Organización Mundial de la Salud.





