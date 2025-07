MÁS DE 80 INSTITUCIONES PÚBLICAS IMPLEMENTAN PROGRAMA TRABAJAR CON CALIDAD DE VIDA DE SENDA

Con la adhesión de 16 nuevas instituciones públicas al programa Trabajar con Calidad de Vida (TCV), ya son 82 las entidades estatales y más de 37 mil funcionarios y funcionarias que participan en esta estrategia de prevención del consumo de alcohol y otras drogas impulsada por SENDA.



La ceremonia de compromiso fue encabezada por la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, y la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, en el Salón de Honor del Senado, en una actividad que convocó a representantes de las instituciones participantes y equipos preventivos.



A nivel nacional, el TCV se ejecuta actualmente en 247 organizaciones públicas y empresas privadas, alcanzando a más de 118 mil trabajadores y trabajadoras, cifra que considera a las entidades que han adherido al programa durante 2024 y 2025. Este crecimiento se explica por el interés manifestado al interior del propio Estado, donde distintas instituciones públicas han optado por incorporar esta estrategia como parte de su gestión interna.



"Este aumento en la demanda no solo da cuenta de una necesidad instalada, sino también de una decisión concreta del Estado: hacernos cargo y promover entornos laborales más saludables. Hoy estamos trabajando con más de 100 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, de los cuales cerca de 39 mil son funcionarios y funcionarias públicas. Esta magnitud no solo demuestra el crecimiento del programa, sino también la convicción del Estado de actuar desde dentro, cuidando a quienes lo sostienen", destacó la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo.



En tanto, la subsecretaria Cardoch destacó que "implementar programas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en los espacios laborales es una medida más que necesaria. No se trata solamente de evitar consecuencias negativas, sino de promover una cultura organizacional que cuida, que escucha y que actúa a tiempo. Instituciones públicas sanas y comprometidas son más eficaces, más humanas y sobre todo más justas con quienes sostienen día a día el servicio público. Porque cuando cuidamos a quienes trabajan por nuestro país, también estamos cuidando al país completo".



Las instituciones que formalizaron su compromiso corresponden a distintos niveles del Estado y sectores: Subsecretaría del Interior, Subsecretaría General de Gobierno, Subsecretaría de Prevención del Delito, Subsecretaría de Desarrollo Regional, Servicio de Protección Especializada, SERVEL, INDAP, Metro, Parquemet, Conservador de Bienes Raíces, Registro Civil, Dirección de Crédito Prendario, Cenabast, Hospital Barros Luco, Hospital de Carabineros y la Municipalidad de Vitacura.



¿QUÉ ES EL TCV?



El programa Trabajar con Calidad de Vida contempla un proceso de implementación en siete etapas, que incluyen la conformación de equipos preventivos internos, la aplicación de un diagnóstico participativo sobre calidad de vida laboral, la capacitación de actores clave, el diseño de una política preventiva institucional, acciones de sensibilización al interior de la organización y un plan de acción acompañado técnicamente por SENDA.



Su objetivo es fortalecer los factores protectores y reducir los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y otras drogas en los espacios laborales. Para ello, promueve la instalación de políticas preventivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales, facilitar la intervención temprana frente a situaciones de consumo y generar mecanismos institucionales de apoyo.



Las organizaciones que desarrollan esta estrategia de forma sostenida pueden postular a la Certificación de Espacio Laboral Preventivo, reconocimiento que SENDA entrega a aquellas instituciones que hayan implementado una política preventiva efectiva.



Contar con lineamientos preventivos claros permite mejorar el clima laboral, reducir el ausentismo y fortalecer los canales de apoyo a trabajadores y trabajadoras. Además, contribuye a generar entornos más seguros, facilita la intervención temprana y promueve una cultura organizacional que favorece el bienestar y la salud mental.



El proceso de postulación al programa TCV se realiza anualmente, con convocatorias abiertas entre noviembre y diciembre, permitiendo que nuevas organizaciones públicas y privadas se incorporen al ciclo de trabajo del año siguiente.

