GOBIERNO REALIZA REUNIÓN AMPLIADA CON EMPRESAS MINERAS PARA ANALIZAR MEDIDAS COMERCIALES ANUNCIADAS POR ESTADOS UNIDOS SOBRE IMPORTACIONES DE COBRE

La ministra de Minería, Aurora Williams; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Claudia Sanhueza, lideraron hoy la primera reunión ampliada con empresas mineras y gremios relacionados para analizar los efectos del anuncio realizado por la administración de Gobierno de Estados Unidos de aplicar un arancel a las importaciones de cobre. También participaron la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez; y el embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés.



Del sector minero, en tanto, asistieron el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco; el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el vicepresidente de Asuntos Corporativos Latinoamérica de BHP, René Muga; el country manager de Freeport McMoran, Mario Larenas; la presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Dominique Viera; el gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), Fernando Cortez; y el presidente de la International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz (online).



Las autoridades destacaron que el encuentro permitió conocer la visión de los distintos actores del sector minero e informar de las acciones que está realizando el Gobierno de Chile, a la espera de conocer más detalles sobre los anuncios aranceles a las importaciones de cobre al mercado estadounidense.



“Ha sido una participación fluida de todos los actores, en donde no solo hemos invitado a las empresas mandantes y a los gremios mineros, sino que además a aquellos que representan a la cadena de valor de la industria minera. Así como también a la ICA, organismo que ha sido colaborador en las presentaciones que hemos hecho al Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta es una política de Estado. Siempre las relaciones internacionales de Chile así lo han sido y no nos cabe duda de que la mirada conjunta respecto del tema que hoy estamos abordando es importante y nos permitirá poder generar las acciones que correspondan a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros como colaboradores activos de su quehacer”, comentó la ministra Williams.



En tanto, la subsecretaria Claudia Sanhueza agregó que la reunión permite “tener como Estado una respuesta coordinada, además de información para enfrentar este desafío que tenemos hoy por los temas arancelarios en el mundo. Además, pudimos informar de las gestiones que hemos estado haciendo, específicamente a nivel de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con nuestra contraparte en Estados Unidos, y poder contarles también cómo vamos avanzando en este proceso. Es importante para nuestro Gobierno que estemos todos los actores informados y coordinados, porque este es un tema país, por lo que seguiremos trabajando de esa manera para poder enfrentar los desafíos actuales y de corto y mediano plazo”.



Actualmente Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile. Respecto a las exportaciones chilenas de cobre, EE.UU. representó el 11,1% de los envíos de este producto en 2024, con un total de US $5.633,8 millones, siendo casi en su totalidad cátodos y secciones de cátodos refinados.



Industria

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, señaló que “estamos muy agradecidos de que consideren la opinión del sector privado. Es importante compartir información, opiniones e impresiones, porque eso va generando un modelamiento mejor del escenario y puede facilitar mejores decisiones”.



En tanto, Juan Ignacio Díaz, presidente de la International Copper Association, comentó que “desde el inicio de la investigación 232 en EE.UU., en la ICA hemos actuado con decisión para proteger la cadena de suministro, defender a los fabricantes estadounidenses y a nuestros productores. Hemos presentado propuestas concretas y fortalecido el trabajo con el Congreso americano. Confiamos en que, gracias a la apertura de Chile al mundo, y sin alejarnos de un aliado clave como EE.UU., saldremos adelante”.



Finalmente, la presidenta de Aprimin, Dominique Viera, señaló que “estamos muy contentos por la invitación a conversar en este grupo sobre las implicancias que pueda tener un arancel sobre el cobre. Nosotros, desde el punto de vista de los proveedores, creemos que puede haber algunos riesgos. Sin embargo, en el largo plazo, al parecer todos coincidimos con que la demanda de minerales críticos va a ser superior”.



Comunicaciones SUBREI

