"GOBIERNO EN TERRENO": ACERCAN SERVICIOS PÚBLICOS A PERSONAL DE EMPRESA CONSTRUCTORA EN PUERTO WILLIAMS

Funcionarias de dicho organismo gubernamental, ChileAtiende, Registro Civil y Hospital Comunitario Cristina Calderón, realizaron una serie de atenciones a trabajadoras y trabajadores que se encuentran cumpliendo funciones en las dos obras simultáneas de viviendas sociales.



Con el objetivo de acercar la oferta de servicios públicos a la comunidad, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena organizó una actividad de "Gobierno en Terreno" dirigida a personas que trabajan en las dos obras simultáneas de viviendas sociales que actualmente se construyen en Puerto Williams.



Específicamente, en esta instancia se realizaron 10 atenciones entre la Unidad Social de dicha Delegación y ChileAtiende; tres por parte del Registro Civil e Identificación, además de 33 vacunaciones y 11 exámenes de medicina preventiva a cargo del Hospital Comunitario Cristina Calderón.



La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó la alianza público-privada con la empresa constructora Salfa, entidad que facilitó sus dependencias y disposición para atender a las personas que trabajan en las obras de 68 viviendas enmarcadas en el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno de Chile, recalcando que debido a sus horarios de trabajo, normalmente no les alcanza el tiempo para acercarse a los servicios públicos.



"Las personas que trabajan en sistemas de roles en Puerto Williams, muchas veces trabajan 20 días por 10 días de descanso. En esos 10 días de descanso, muchas veces son jornadas donde ellos, por su salud mental, bienestar, prefieren pasear con sus amigos o familias, y no estar ejecutando labores, trámites o exámenes de medicina preventiva en Punta Arenas o en las ciudades donde ellos vengan, así que cumplimos el objetivo de estar hoy en día en terreno. Estamos muy contentos con la actividad que realizamos", agregó la máxima autoridad provincial.



Por su parte, el gerente de proyecto de los loteos habitacionales "Soberanía en el fin del mundo" y "Alto de Cabo de Hornos" de la empresa Salfa, Arnoldo Castro, coincidió con las apreciaciones de la delegada Calisto. "A nosotros, la verdad es que nos ayuda mucho. Nosotros tenemos gente que es de Punta Arenas y que no siempre tienen el tiempo y la facilidad para hacer sus trámites en la ciudad, por lo tanto, que los servicios públicos se acerquen a nuestra obra, estén en contacto con ellos y que les permitan realizar vacunaciones, trámites del Registro Civil y otro tipo de consulta, nos favorece. Es parte de la ayuda a la comunidad que nosotros necesitamos permanentemente", recalcó Castro.



Por último, la delegada Calisto indicó que este tipo de instancias como "Gobierno en Terreno", se replicarán en otros lugares apartados de la provincia u obras que se estén llevando a cabo en el territorio.