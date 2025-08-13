Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

AVANZA DISEÑO PARTICIPATIVO DE CALLES EMBLEMÁTICAS DEL CERRO DE LA CRUZ

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcos Uribe Saldivia, junto a la presidenta de la Junta de Vecinos Cerro de la Cruz, Mirta Saldivia Aguilar, entregaron detalles sobre el avance del proyecto de diseño participativo de calles emblemáticas del sector. El proyecto contempla una inversión de 67 millones de pesos para la etapa de diseño de vialidad, con un plazo estimado de diez meses para su desarrollo.

El seremi explicó que, una vez finalizado el diseño —proyectado para el segundo semestre del año 2026—, “está en los vecinos el poder seguir impulsando la siguiente etapa, la ejecución”, lo que implicará gestionar un nuevo presupuesto para concretar las obras.

Según lo señalado en la entrevista, el proceso de diseño será participativo, permitiendo a la comunidad aportar ideas y propuestas para que las calles mantengan su identidad y respondan a las necesidades del barrio.




MINVU - Partivipativo calle Arauco_1

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

AUMENTA A 62% POSITIVIDAD DE VIRUS RESPIRATORIOS EN LA REGIÓN Y AUTORIDADES LLAMAN A LA POBLACIÓN A INTENSIFICAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO

diputadomorals

DIPUTADA MORALES: "EL CANDIDATO KAST HABLA DE MANO DURA CONTRA LA DELINCUENCIA, PERO ELUDE DAR LA CARA POR EVENTUAL VÍNCULO CON EL CRIMEN ORGANIZADO DE MILITANTE"

ESTUDIANTES SALESIANOS DIFUNDEN ACTIVIDADES DE LA SEMANA SALESIANA 2025 EN POLAR COMUNICACIONES

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES SE REFIERE A MUERTE DE DOS JÓVENES EN VALPARAÍSO

PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA CONCEJAL DE PUERTO NATALES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas