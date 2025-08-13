AVANZA DISEÑO PARTICIPATIVO DE CALLES EMBLEMÁTICAS DEL CERRO DE LA CRUZ

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcos Uribe Saldivia, junto a la presidenta de la Junta de Vecinos Cerro de la Cruz, Mirta Saldivia Aguilar, entregaron detalles sobre el avance del proyecto de diseño participativo de calles emblemáticas del sector. El proyecto contempla una inversión de 67 millones de pesos para la etapa de diseño de vialidad, con un plazo estimado de diez meses para su desarrollo.

El seremi explicó que, una vez finalizado el diseño —proyectado para el segundo semestre del año 2026—, “está en los vecinos el poder seguir impulsando la siguiente etapa, la ejecución”, lo que implicará gestionar un nuevo presupuesto para concretar las obras.

Según lo señalado en la entrevista, el proceso de diseño será participativo, permitiendo a la comunidad aportar ideas y propuestas para que las calles mantengan su identidad y respondan a las necesidades del barrio.





