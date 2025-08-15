ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ ÚLTIMO CONCIERTO 2025 DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES EN PUNTA ARENAS

El Concierto de Gala permitirá conocer el trabajo que cerca de 40 jóvenes han desarrollado durante el año, a través de obras de compositores europeos, norteamericanos y también latinoamericanos, especialmente de Chile y Argentina.

Una noche muy especial es la que podrá vivir la comunidad de Punta Arenas este sábado (16 de agosto), al acercarse al arte y la emoción que solo la música en vivo puede ofrecer.

Lo anterior, porque el Teatro Municipal "José Bohr", se llenará de entusiasmo con la realización del Concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, una oportunidad única para compartir una experiencia cultural donde el talento de jóvenes músicos se transforma en momentos de conexión y disfrute colectivo.

“El concierto de Gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes, es una oportunidad para apreciar el compromiso, la disciplina y el esfuerzo que todos los jóvenes músicos han desarrollado durante todo el año. Cada nota que interpretan es fruto de un proceso de formación exigente, donde el rigor se transforma en crecimiento personal y colectivo. Invito a las comunidades a ser parte de este momento, a acompañar y valorar el trabajo de estos jóvenes talentos que representan con orgullo la misión de FOJI”, señaló el director ejecutivo de FOJI, Pablo Aranda.

“Van a poder disfrutar de un variado repertorio de música clásica, pop y latinoamericana. Los chicos están bien entusiasmados, hay muchos chicos nuevos también, así que es emocionante para ellos tocar por primera vez en el Teatro Municipal. Hay 9 chicos nuevos y también hay otros que se van a despedir, como todos los años, cumpliendo un ciclo”, afirmó la coordinadora regional de FOJI, Claudia Uribe.



Este evento gratuito, que contará con la participación de cerca de 40 niñas, niños y jóvenes de la región, presenta un programa amplio y variado con piezas que abarcan desde compositores clásicos internacionales hasta creaciones de destacados artistas latinoamericanos. Más que un concierto, será una vivencia donde el público podrá experimentar la fuerza y sensibilidad de la música en directo, y ser testigo del esfuerzo y dedicación que estos jóvenes han entregado durante su formación.

“Llevo más de cinco años en la FOJI y la experiencia siempre ha sido la mejor, la más óptima, con mis compañeros siempre hay apoyo mutuo, cuando hay partes que se me dificultan siempre me apoyo en mis compañeros de fila o en otros de otras filas y siempre es lo mejor. Los invito a todos, el sábado 16 al Concierto de Gala”, afirmó Joaquín Álvarez Vidal, de 18 años de edad, quien toca la viola.

Por su parte, Esteban Contreras Aynol, de 19 años, quien toca violín, señaló que “vamos a estar presentándonos todos los chiquillos después de muchos meses de trabajo, de ensayos, vamos a estar presentando un repertorio más o menos variado, con piezas de Mozart, Piazzolla, algo del repertorio más popular y va a estar muy bonito”.



El público está invitado a vivir un encuentro cercano con la música, que va más allá del escenario y crea vínculos emocionales, sensibilizando a cada persona presente. La Orquesta Regional FOJI reafirma con esta gala su misión de promover la cultura y fortalecer el desarrollo artístico en Magallanes, acercando el arte a la comunidad en espacios abiertos y accesibles.



El Concierto de Gala se realizará el sábado 16 de agosto, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal "José Bohr" (Magallanes N.º 821). La entrada es liberada a partir de las 19.10 horas y el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo.



FOJI en Magallanes

La orquesta nace el año 2010 y es una de las quince agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile.

Desde su creación, en el año 2010 y hasta el día de hoy, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral de Punta Arenas, Santuario María Auxiliadora, Centro de Eventos Dreams, Colegio María Mazarello de Puerto Natales, Teatro Municipal de Punta Arenas, Liceo Luis Alberto Barrera, Escuela Croacia de Punta Arenas, Escuela Bernardo O´Higgins, visitando también la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego y en Sala de uso múltiple de Puerto Williams. La agrupación ha sido partícipe de encuentros nacionales de orquestas juveniles e infantiles organizados por FOJI.

La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución sin fines de lucro, que forma parte de la Presidencia de la República que, desde su creación en el año 2001, ha generado espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la conformación de orquestas, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.

Su misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país brindando oportunidades para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas.

En noviembre de 2025 se abrirán nuevos cupos para ser parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes 2026, por lo que se invita a los niños y jóvenes, desde los 10 años, a estar atentos a la apertura de las audiciones.

FOJI cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

