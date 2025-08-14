INJUV DESTACÓ A OCHO JÓVENES Y UNA ORGANIZACIÓN POR SU APORTE A MAGALLANES

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Juventudes, la dirección regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) realizó una ceremonia en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, donde se reconoció la labor de ocho jóvenes y una agrupación por su contribución a la comunidad.





En la actividad, se destacó el trabajo de los siguientes jóvenes de acuerdo a ocho categorías: John Madrid (Deporte), Valentina Letelier (Emprendimiento), Bastián Sanhueza (Liderazgo), Álvaro Aguilante (Desarrollo y Progresión Personal), Carlos Contreras (Social-Territorial); Karym Paredes (Voluntariado); Sofía González (Cultura) y Matías Hidalgo (Votación en Redes Sociales). Además, se reconoció a la organización de voluntariado “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”.





El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que “vivimos muchas veces una sociedad marcadamente adultocentrista y hay que escuchar a los jóvenes, porque son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Ante esto hay que reconocerlos, incorporarlos a las políticas públicas y por eso es tan importante tener este diálogo permanente, y el llamado que hacemos es a la participación, porque las juventudes tienen una alegre rebeldía que no deben perder, y sobre todo, en los tiempos de hoy, también son defensores de la democracia”.





En tanto, la Directora Regional de INJUV, Carla Cifuentes, explicó que “estamos muy contentos de celebrar y conmemorar esta fecha con las juventudes protagonistas, porque es una instancia que nos permite reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, son un ejemplo y un modelo a seguir para otras juventudes de nuestra comunidad”.





A su vez, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó el rol de la juventud en materia de cuidados, señalando que “según la última Encuesta Nacional de Juventudes un porcentaje importante de jóvenes realizan labores de cuidados con sus padres o abuelos, postergando su propio desarrollo. De ahí la importancia de incluir al INJUV en la Política Nacional de Apoyos y Cuidados”.





Esta ceremonia se suma a la realizada en la comuna de Natales el día 5 de agosto, mientras que en Porvenir se replicará el día 20 de agosto.





La participación de la niñez y adolescencia





Bastián Sanhueza, de 16 años, obtuvo un reconocimiento en la categoría de Liderazgo. Se ha convertido en un referente al presidir el Centro de Estudiantes de su establecimiento, el Colegio Punta Arenas.Además, durante el 2024 fue nombrado representante del primer Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, un nuevo mecanismo de participación ciudadana establecido por ley, y que busca considerar las opiniones de la niñez y adolescencia en las políticas, planes e iniciativas vinculadas a los asuntos que les afectan.





Bastián comentó que “esta premiación es un sentimiento que me llena de alegría, pero no por mí. Siempre lo he hecho por los demás, para poder ser un aporte a la comunidad, para ayudar a quienes muchas veces tienen miedo, o no sacan la voz, y poder estar ahí para representarlos, y poder trabajando por los derechos de la niñez y adolescencia, que es algo que me ha motivado durante estos años”.

