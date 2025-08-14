Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

INJUV DESTACÓ A OCHO JÓVENES Y UNA ORGANIZACIÓN POR SU APORTE A MAGALLANES

​La ceremonia tuvo por finalidad rendir un homenaje a los jóvenes que cumplen un liderazgo trasformador para el desarrollo regional.

Foto grupal INJUV

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Juventudes, la dirección regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) realizó una ceremonia en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, donde se reconoció la labor de ocho jóvenes y una agrupación por su contribución a la comunidad.


En la actividad, se destacó el trabajo de los siguientes jóvenes de acuerdo a ocho categorías: John Madrid (Deporte), Valentina Letelier (Emprendimiento), Bastián Sanhueza (Liderazgo), Álvaro Aguilante (Desarrollo y Progresión Personal), Carlos Contreras (Social-Territorial); Karym Paredes (Voluntariado); Sofía González (Cultura) y Matías Hidalgo (Votación en Redes Sociales). Además, se reconoció a la organización de voluntariado “Elige Vivir Bien, Vive Feliz”.


El Delegado Presidencial Regional, José Antonio Ruiz, señaló que “vivimos muchas veces una sociedad marcadamente adultocentrista y hay que escuchar a los jóvenes, porque son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Ante esto hay que reconocerlos, incorporarlos a las políticas públicas y por eso es tan importante tener este diálogo permanente, y el llamado que hacemos es a la participación, porque las juventudes tienen una alegre rebeldía que no deben perder, y sobre todo, en los tiempos de hoy, también son defensores de la democracia”.


En tanto, la Directora Regional de INJUV, Carla Cifuentes, explicó que “estamos muy contentos de celebrar y conmemorar esta fecha con las juventudes protagonistas, porque es una instancia que nos permite reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, son un ejemplo y un modelo a seguir para otras juventudes de nuestra comunidad”.


A su vez, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, destacó el rol de la juventud en materia de cuidados, señalando que “según la última Encuesta Nacional de Juventudes un porcentaje importante de jóvenes realizan labores de cuidados con sus padres o abuelos, postergando su propio desarrollo. De ahí la importancia de incluir al INJUV en la Política Nacional de Apoyos y Cuidados”.


Esta ceremonia se suma a la realizada en la comuna de Natales el día 5 de agosto, mientras que en Porvenir se replicará el día 20 de agosto.


 

La participación de la niñez y adolescencia


Bastián Sanhueza, de 16 años, obtuvo un reconocimiento en la categoría de Liderazgo. Se ha convertido en un referente al presidir el Centro de Estudiantes de su establecimiento, el Colegio Punta Arenas.Además, durante el 2024 fue nombrado representante del primer Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, un nuevo mecanismo de participación ciudadana establecido por ley, y que busca considerar las opiniones de la niñez y adolescencia en las políticas, planes e iniciativas vinculadas a los asuntos que les afectan.


Bastián comentó que “esta premiación es un sentimiento que me llena de alegría, pero no por mí. Siempre lo he hecho por los demás, para poder ser un aporte a la comunidad, para ayudar a quienes muchas veces tienen miedo, o no sacan la voz, y poder estar ahí para representarlos, y poder trabajando por los derechos de la niñez y adolescencia, que es algo que me ha motivado durante estos años”.


Jornada de Bienestar Docente 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN REALIZÓ JORNADA DE BIENESTAR DOCENTE EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

Leer Más

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

​Estos trabajos se ejecutan en el marco del Llamado N° 33 del Programa de Pavimentos Participativos, que contempla una inversión histórica de más de 11 mil millones de pesos en la región de Magallanes.

nuestrospodcast
obusmagallanes

EL EJÉRCITO DE CHILE EXHIBE EN MAGALLANES EL PODER DE FUEGO DEL OBÚS M109 EN EL EJERCICIO JAUKEN 2025

obusmagallanes

EL EJÉRCITO DE CHILE EXHIBE EN MAGALLANES EL PODER DE FUEGO DEL OBÚS M109 EN EL EJERCICIO JAUKEN 2025

faenatales

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA FAE PUERTO NATALES FESTEJARON EL DÍA DE LA NIÑEZ CON UN TOUR HISTÓRICO POR LA COMUNA

seremihaciendamagallanes

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

