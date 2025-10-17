ALICIA AGUILANTE REAFIRMA DEMANDAS DEL MAGISTERIO EN EL DÍA DEL PROFESOR: “SIGUEN LAS LUCHAS, SIGUEN NUESTRAS DEMANDAS PENDIENTES”

En conversación con Polar Comunicaciones en el programa “Buenos Días Región”, la presidenta del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, abordó el presente y los desafíos del gremio docente en el contexto de la conmemoración del Día del Profesor y la Profesora a nivel nacional.

Durante la entrevista, Aguilante destacó que, más allá de las actividades y celebraciones organizadas en las comunidades educativas, persisten las preocupaciones estructurales del profesorado. “Sostenemos la educación entre tantos desafíos”, afirmó, enfatizando que el compromiso de los docentes se mantiene firme pese a las dificultades que enfrenta el sistema educativo.

La dirigenta gremial recalcó que “siguen las luchas, siguen nuestras demandas pendientes”, aludiendo a problemáticas que han sido históricas en el sector, como la deuda histórica, la violencia escolar y las complejas condiciones laborales que afectan particularmente a los profesores jóvenes, muchos de los cuales —según señaló— están optando por dejar las aulas ante la falta de mejoras estructurales.

En ese sentido, Aguilante llamó a no perder de vista el sentido de las demandas del magisterio y a seguir trabajando por una educación pública de calidad, en la que el bienestar docente sea considerado una prioridad.

