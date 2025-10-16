EMOTIVA REFLEXIÓN POR EL DÍA DEL PROFESOR EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON CRISTINA"

​En el marco de la celebración del Día del Profesor, este miércoles 16 de octubre el programa “Conversando con Cristina” vivió una emotiva jornada llena de recuerdos y reflexión sobre la vocación docente.

Durante la transmisión, Cristina, conductora del espacio, compartió una grata conversación junto a su amiga y colega Cecilia Feliu. Ambas, profesoras jubiladas, rememoraron su paso por las aulas y destacaron el profundo significado de la labor docente, especialmente en contextos como el de la Región de Magallanes, donde enseñar implica también un acto de compromiso y amor por la comunidad.

En un tono cercano y lleno de cariño, Cristina y Cecilia reflexionaron sobre los desafíos y satisfacciones que deja la enseñanza, resaltando la huella imborrable que los profesores dejan en la vida de sus estudiantes.

El programa se convirtió así en un homenaje a quienes dedican su vida a educar, motivar y acompañar a las nuevas generaciones. Un cálido reconocimiento a todos los profesores magallánicos, verdaderos formadores de futuro en el fin del mundo.







