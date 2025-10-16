16 de octubre de 2025
EMOTIVA REFLEXIÓN POR EL DÍA DEL PROFESOR EN EL PROGRAMA "CONVERSANDO CON CRISTINA"
Conversando con Cristina
En el marco de la celebración del Día del Profesor, este miércoles 16 de octubre el programa “Conversando con Cristina” vivió una emotiva jornada llena de recuerdos y reflexión sobre la vocación docente.
Durante la transmisión, Cristina, conductora del espacio, compartió una grata conversación junto a su amiga y colega Cecilia Feliu. Ambas, profesoras jubiladas, rememoraron su paso por las aulas y destacaron el profundo significado de la labor docente, especialmente en contextos como el de la Región de Magallanes, donde enseñar implica también un acto de compromiso y amor por la comunidad.
En un tono cercano y lleno de cariño, Cristina y Cecilia reflexionaron sobre los desafíos y satisfacciones que deja la enseñanza, resaltando la huella imborrable que los profesores dejan en la vida de sus estudiantes.
El programa se convirtió así en un homenaje a quienes dedican su vida a educar, motivar y acompañar a las nuevas generaciones.
Un cálido reconocimiento a todos los profesores magallánicos, verdaderos formadores de futuro en el fin del mundo.
El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial
El operativo dejó un saldo de tres detenidos por Infracción a la Ley 19.039 de Propiedad Industrial