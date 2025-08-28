Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACÓ AL PROFESOR NORMALISTA ORLANDO GUZMÁN GALLARDO

Cabe destacar que las escuelas normales eran instituciones dedicadas a la formación de profesores, especialmente para la enseñanza primaria.

normalista 4

Durante la tarde del día martes 26 de agosto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, visitó en su domicilio al profesor jubilado Orlando Guzmán Gallardo, en el marco del Día del Profesor Normalista, para destacar y agradecerle por sus 44 años de trabajo en distintos establecimientos educacionales de la región.


Este docente, reconocido por su carácter afable y humano, nació en Puerto Montt el 14 de abril de 1947. Con 11 meses llegó a vivir a Punta Arenas junto a sus padres: Ismael Guzmán Vargas y María Gallardo Villarroel. Realizó sus estudios de primaria en la otrora Escuela 7, actual Bernardo O´Higgins, egresando de secundaria en el Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, para luego ir a formarse como profesor a la Escuela Normal Rural Experimental de Victoria.


“Quiero agradecer que venga a saludar en nombre de todos los profesores a este humilde servidor de la educación. Es algo que hice con gusto. Si volviera a nacer volvería a ser profesor. Era algo que yo sentía, que me gustó”, expresó emocionado Orlando, en compañía de su esposa Rosalba, su hija Carolina y su nieto.


Al concluir sus estudios regresó a la zona, desempeñándose como docente en los siguientes establecimientos educacionales: Escuela de Posesión, Escuela Paul Harris, Escuela Arturo Prat, Escuela Patagonia, Escuela Hernando de Magallanes y Escuela Pedro Pablo Lemaitre, donde jubiló el 2012.


El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “las y los profesores tenemos una herencia muy importante que nos legaron maestros como don Orlando y otros tantos colegas, que han dedicado casi medio siglo a la educación. Como Ministerio en el territorio saludamos fraternalmente a las y los docentes normalistas de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.


Cabe destacar que las escuelas normales eran instituciones dedicadas a la formación de profesores, especialmente para la enseñanza primaria. Su nombre se deriva de la idea de que debían establecer un modelo o norma para la práctica docente. Las escuelas normales llegaron a su fin tras el Golpe de Estado de 1973.


vacunacioneescolar

AUTORIDADES DE SALUD Y EDUCACION RESALTAN COBERTURA SOBRE EL 50% DE CAMPAÑA DE VACUNACION ESCOLAR EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

Leer Más

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

ATENCIONES EN SAR (5)
nuestrospodcast
MARÍA SOLEDAD ASTORGA 4

AUTORIDADES RECONOCEN LA TRAYECTORIA Y APORTE DE LA INGENIERA MAGALLÁNICA MARÍA SOLEDAD ASTORGA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
fundacionnuestrohijos

FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS LANZA SU COLECTA NACIONAL 2025 CON META HISTÓRICA DE $300 MILLONES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
cram

FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
LP 5

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA CONVERSAR SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA FUTURA LEY DE LISTADO DE PASAJERO DE LÍNEAS AÉREAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250