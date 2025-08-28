SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACÓ AL PROFESOR NORMALISTA ORLANDO GUZMÁN GALLARDO

Durante la tarde del día martes 26 de agosto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, visitó en su domicilio al profesor jubilado Orlando Guzmán Gallardo, en el marco del Día del Profesor Normalista, para destacar y agradecerle por sus 44 años de trabajo en distintos establecimientos educacionales de la región.

Este docente, reconocido por su carácter afable y humano, nació en Puerto Montt el 14 de abril de 1947. Con 11 meses llegó a vivir a Punta Arenas junto a sus padres: Ismael Guzmán Vargas y María Gallardo Villarroel. Realizó sus estudios de primaria en la otrora Escuela 7, actual Bernardo O´Higgins, egresando de secundaria en el Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, para luego ir a formarse como profesor a la Escuela Normal Rural Experimental de Victoria.

“Quiero agradecer que venga a saludar en nombre de todos los profesores a este humilde servidor de la educación. Es algo que hice con gusto. Si volviera a nacer volvería a ser profesor. Era algo que yo sentía, que me gustó”, expresó emocionado Orlando, en compañía de su esposa Rosalba, su hija Carolina y su nieto.

Al concluir sus estudios regresó a la zona, desempeñándose como docente en los siguientes establecimientos educacionales: Escuela de Posesión, Escuela Paul Harris, Escuela Arturo Prat, Escuela Patagonia, Escuela Hernando de Magallanes y Escuela Pedro Pablo Lemaitre, donde jubiló el 2012.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó que “las y los profesores tenemos una herencia muy importante que nos legaron maestros como don Orlando y otros tantos colegas, que han dedicado casi medio siglo a la educación. Como Ministerio en el territorio saludamos fraternalmente a las y los docentes normalistas de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

Cabe destacar que las escuelas normales eran instituciones dedicadas a la formación de profesores, especialmente para la enseñanza primaria. Su nombre se deriva de la idea de que debían establecer un modelo o norma para la práctica docente. Las escuelas normales llegaron a su fin tras el Golpe de Estado de 1973.

