EN POLAR COMUNICACIONES, PASTOR PAILLÁN RESALTÓ EL VALOR DEL TE DEUM EVANGÉLICO 2025 Y LA REFLEXIÓN SOBRE TEMAS ACTUALES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el pastor evangélico David Paillán realizó un positivo balance del Servicio de Acción de Gracias Evangélico 2025, celebrado el pasado domingo 14 de septiembre en el marco de las Fiestas Patrias.

En la ceremonia, conocida como Te Deum Evangélico, se levantó un llamado a la paz, al desarrollo, la fe, la prosperidad, la justicia y la igualdad. También se reflexionó sobre el valor de la vida y la necesidad de acompañar a los más vulnerables. El oficio religioso contó con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, además de autoridades civiles, militares y representantes del cuerpo diplomático.

Durante la entrevista, Paillán recalcó que el encuentro no solo fue un espacio de unidad y oración, sino también de reflexión sobre los debates que atraviesan la sociedad chilena. En este sentido, señaló que proyectos de ley como la eutanasia y el aborto son parte de las discusiones presentes dentro de las comunidades evangélicas.

Asimismo, abordó la realidad de los jóvenes en un mundo sobre informado, enfatizando la importancia del pensamiento crítico como herramienta para enfrentar los desafíos actuales.

El pastor valoró el desarrollo de la ceremonia de este año, subrayando que el Te Deum Evangélico sigue siendo un espacio de encuentro, diálogo y fe que contribuye a la vida democrática y al fortalecimiento de los valores espirituales en el país.





