Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

PADRE BERNARDO ASTUDILLO REFLEXIONA EN POLAR COMUNICACIONES SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DE LAS CELEBRACIONES DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

Buenos días región.

parrocofatima

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Padre Bernardo Astudillo, párroco de la Iglesia Fátima, abordó el significado de dos fechas que invitan a la reflexión y al respeto entre las distintas expresiones de fe: el 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, de origen cristiano.

Durante la conversación, el sacerdote destacó la importancia de comprender que ambas conmemoraciones tienen una raíz espiritual que invita a mirar la vida y la trascendencia desde la fe. En ese sentido, recordó que el 1 de noviembre es una jornada en la que tradicionalmente las familias visitan capillas, iglesias y cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Asimismo, el párroco de Fátima subrayó que son días que nos llaman a detenernos, a reencontrarnos con la fe y la memoria, y a orar por aquellos que partieron antes que nosotros. Añadió que estas fechas deben ser vistas como una oportunidad para fortalecer el sentido de comunidad y respeto mutuo entre las distintas confesiones cristianas.

El Padre Astudillo concluyó invitando a vivir estas jornadas con recogimiento, en un clima de unidad y esperanza, recordando que la fe es un puente que nos une más allá de nuestras diferencias.


PREPARATIVOS PARA DÍA DE TODOS LOS SANTOS (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PREPARA OPERATIVO ESPECIAL POR DÍA DE TODOS LOS SANTOS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

SEXTA FECHA III RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y II RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO Y PREMIACIÓN ANUAL

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES FORTALECE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

EL TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR RECIBE AL MODERNO CRUCERO MS FRIDTJOF NANSEN EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
