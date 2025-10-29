PADRE BERNARDO ASTUDILLO REFLEXIONA EN POLAR COMUNICACIONES SOBRE EL SENTIDO CRISTIANO DE LAS CELEBRACIONES DEL 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Padre Bernardo Astudillo, párroco de la Iglesia Fátima, abordó el significado de dos fechas que invitan a la reflexión y al respeto entre las distintas expresiones de fe: el 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, de origen cristiano.

Durante la conversación, el sacerdote destacó la importancia de comprender que ambas conmemoraciones tienen una raíz espiritual que invita a mirar la vida y la trascendencia desde la fe. En ese sentido, recordó que el 1 de noviembre es una jornada en la que tradicionalmente las familias visitan capillas, iglesias y cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

Asimismo, el párroco de Fátima subrayó que son días que nos llaman a detenernos, a reencontrarnos con la fe y la memoria, y a orar por aquellos que partieron antes que nosotros. Añadió que estas fechas deben ser vistas como una oportunidad para fortalecer el sentido de comunidad y respeto mutuo entre las distintas confesiones cristianas.

El Padre Astudillo concluyó invitando a vivir estas jornadas con recogimiento, en un clima de unidad y esperanza, recordando que la fe es un puente que nos une más allá de nuestras diferencias.





