2 de septiembre de 2025

ALEJANDRO GOIC KARMELIC ¡VIVE EN CRISTO!

Comunicado.

alejandrogoickarmelic

​Hoy lunes 01 de septiembre ha partido a la casa del Padre Dios el querido padre obispo Alejandro Goic Karmelic en quien, como fiel discípulo de Jesucristo y de su Evangelio, reconocemos al pastor que “Pasó haciendo el bien” (Hech 10,38) en Magallanes, Concepción, Talca, Osorno y Rancagua, y en su servicio a toda la Iglesia chilena. Como pastor y desde su identidad cristiana, tuvo una relación cálida y directa con muchas personas, creyentes y no creyentes, hermanados todos en el ideal de un mundo mejor.

 
Damos gracias al Señor por su testimonio luminoso y, bajo el lema “Cristo es mi Vida” con el que quiso realizar su ministerio, al final de la vida pudo decir delante del Señor, “he peleado la buena batalla, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará, no sólo a mí, sino también a todos lo que aman” (2Tim 4,7-8).

 
Como Iglesia de Magallanes, oramos al Señor por el hijo de esta tierra que se ha encontrado con el Señor. Invitamos a las comunidades a hacer memoria agradecida en la eucaristía diocesana en la Catedral de Punta Arenas el viernes 5 de septiembre a las 19.00 hrs.

 
En el año del jubileo de la esperanza, agradecemos por quien nos grito con su vida que la esperanza tiene un nombre: ¡Jesucristo!

alejandrogoickarmelic

FALLECE A LOS 85 AÑOS MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

​La instancia fue valorada positivamente por las entidades participantes, destacando los resultados alcanzados y los acuerdos establecidos como un paso concreto hacia soluciones sostenibles.

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (10)

EMPRESAS LOCALES ESTRENAN BENEFICIOS CON LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Sin título

DICTAMEN REAFIRMA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS A ESTUDIANTES POR RAZONES SOCIOECONÓMICAS

