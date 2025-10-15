Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

CONVOCATORIA DE TALENTOS REGIONALES PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE CÓMIC E ILUSTRADORES, CORMAG-CON 2026

Comunicado de prensa.

cormagcomics

​🎨✨¡Atención jóvenes y jóvenes de corazón creadores del fin del mundo! ✨
La Corporación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) te invita a ser parte de una experiencia única: el 2° Encuentro de Cómic e Ilustradores, CORMAG-CON 2026, un espacio pensado especialmente para ti, que vives creando mundos, personajes y narrativas visuales.

 
🗓 ¿Cuándo? 6, 7 y 8 de febrero de 2026

 
📍 ¿Dónde? Sala Zonaustral, Módulo Central de la Zona Franca de Punta Arenas (frente a la pista de patinaje).
Este encuentro no es solo una exposición: es una celebración colectiva del talento gráfico regional, donde podrás mostrar tu trabajo, conectarte con otros artistas y compartir tu proceso creativo. En esta edición, el foco estará en la Antártica como fuente de inspiración: territorio de extremos, de identidad austral, de exploración sin límites. ¿Y qué mejor tema para quienes crean desde el sur del mundo?

 
Queremos ver tus viñetas, tus personajes, tus colores y trazos únicos. Esta es una invitación abierta a exhibir tus obras: ya seas ilustrador, historietista, artista visual o creativo gráfico, este es tu espacio.

 
Si te apasiona contar historias visuales y quieres mostrar tu arte en un entorno que valora la creatividad regional, esta convocatoria es para ti.

 
Si quieres participar, registra tus datos antes del miércoles 22 de octubre a las 23:59 hrs en el siguiente enlace: https://forms.gle/ZAKWM5cBiYewxD9u6. Disponible también en nuestras historias @cormag.magallanes y @cormagcon
Para más información: [email protected]
Celular: +569 44432437.

comunidadesportal

MILTHZA RODRÍGUEZ RESALTA LA PARTICIPACIÓN DE MAGALLANES EN EL V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
vendavalculturalnatales

CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE DESARROLLÓ FERIA LITERARIA “VENDAVAL CULTURAL” EN NATALES

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
