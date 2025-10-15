15 de octubre de 2025
CONVOCATORIA DE TALENTOS REGIONALES PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE CÓMIC E ILUSTRADORES, CORMAG-CON 2026
Comunicado de prensa.
🎨✨¡Atención jóvenes y jóvenes de corazón creadores del fin del mundo! ✨
La Corporación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) te invita a ser parte de una experiencia única: el 2° Encuentro de Cómic e Ilustradores, CORMAG-CON 2026, un espacio pensado especialmente para ti, que vives creando mundos, personajes y narrativas visuales.
🗓 ¿Cuándo? 6, 7 y 8 de febrero de 2026
📍 ¿Dónde? Sala Zonaustral, Módulo Central de la Zona Franca de Punta Arenas (frente a la pista de patinaje).
Este encuentro no es solo una exposición: es una celebración colectiva del talento gráfico regional, donde podrás mostrar tu trabajo, conectarte con otros artistas y compartir tu proceso creativo. En esta edición, el foco estará en la Antártica como fuente de inspiración: territorio de extremos, de identidad austral, de exploración sin límites. ¿Y qué mejor tema para quienes crean desde el sur del mundo?
Queremos ver tus viñetas, tus personajes, tus colores y trazos únicos. Esta es una invitación abierta a exhibir tus obras: ya seas ilustrador, historietista, artista visual o creativo gráfico, este es tu espacio.
Si te apasiona contar historias visuales y quieres mostrar tu arte en un entorno que valora la creatividad regional, esta convocatoria es para ti.
Si quieres participar, registra tus datos antes del miércoles 22 de octubre a las 23:59 hrs en el siguiente enlace: https://forms.gle/ZAKWM5cBiYewxD9u6. Disponible también en nuestras historias @cormag.magallanes y @cormagcon
Para más información: [email protected]
Celular: +569 44432437.
HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES
La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.
