CONVOCATORIA DE TALENTOS REGIONALES PARA EL PRÓXIMO ENCUENTRO DE CÓMIC E ILUSTRADORES, CORMAG-CON 2026

​🎨✨¡Atención jóvenes y jóvenes de corazón creadores del fin del mundo! ✨

La Corporación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) te invita a ser parte de una experiencia única: el 2° Encuentro de Cómic e Ilustradores, CORMAG-CON 2026, un espacio pensado especialmente para ti, que vives creando mundos, personajes y narrativas visuales.



🗓 ¿Cuándo? 6, 7 y 8 de febrero de 2026



📍 ¿Dónde? Sala Zonaustral, Módulo Central de la Zona Franca de Punta Arenas (frente a la pista de patinaje).

Este encuentro no es solo una exposición: es una celebración colectiva del talento gráfico regional, donde podrás mostrar tu trabajo, conectarte con otros artistas y compartir tu proceso creativo. En esta edición, el foco estará en la Antártica como fuente de inspiración: territorio de extremos, de identidad austral, de exploración sin límites. ¿Y qué mejor tema para quienes crean desde el sur del mundo?



Queremos ver tus viñetas, tus personajes, tus colores y trazos únicos. Esta es una invitación abierta a exhibir tus obras: ya seas ilustrador, historietista, artista visual o creativo gráfico, este es tu espacio.



Si te apasiona contar historias visuales y quieres mostrar tu arte en un entorno que valora la creatividad regional, esta convocatoria es para ti.



Si quieres participar, registra tus datos antes del miércoles 22 de octubre a las 23:59 hrs en el siguiente enlace: https://forms.gle/ZAKWM5cBiYewxD9u6. Disponible también en nuestras historias @cormag.magallanes y @cormagcon

Para más información: [email protected]

Celular: +569 44432437.



