EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

​Este viernes 25 de octubre, el gimnasio de la Escuela Portugal será escenario de una jornada inédita en la comuna: el Primer Encuentro Escolar de Cross-Training Deportivo, una actividad que no solo celebra el deporte, sino también la fuerza del trabajo en equipo, la vida saludable y la participación activa de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región.



La iniciativa —impulsada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Programa Senda-Previene— tiene como eje central promover los factores protectores en la niñez y adolescencia, fortaleciendo el uso positivo del tiempo libre, previniendo conductas de riesgo y motivando a los jóvenes a descubrir nuevas formas de desarrollo personal y colectivo.



Este primer encuentro deportivo surge a partir de conversaciones entre diversas organizaciones que detectaron una oportunidad para acercar disciplinas no tradicionales, como el cross-training, a las comunidades escolares. Gracias a un trabajo intersectorial, que incluye el apoyo de Secreduc, la Delegación Presidencial, y actores del mundo deportivo como Christian Vergara de VatraBox, se logró crear una experiencia deportiva formativa y participativa que ya ha comenzado a marcar huella.



Según José Ruiz Pivcevic, Delegado Presidencial Regional, esta instancia es reflejo de un esfuerzo colectivo por poner a la juventud al centro de las políticas públicas. “Este encuentro refleja nuestro compromiso con una juventud activa, saludable y participativa. Apostar por el deporte es apostar por el futuro de la región”, destacó.



Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, valoró la convocatoria y el sentido formativo de la jornada. ““Ver a jóvenes de distintos liceos compartiendo en torno al deporte, la disciplina y el compañerismo, es una señal clara del valor que la educación puede entregar fuera del aula””, señaló, reforzando la importancia del deporte como herramienta educativa y social.



Participación entusiasta y compromiso escolar

Más de cinco establecimientos educacionales se sumaron a esta instancia, entre ellos:

Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Liceo Contardi

Instituto Superior de Comercio

Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez

Liceo Industrial Armando Quezada Acharán



Los equipos se prepararon previamente con entrenamientos guiados y espacios de capacitación para docentes, gracias a la colaboración de profesionales del área. El entusiasmo demostrado por los estudiantes y el acompañamiento de sus comunidades educativas son una muestra clara de que el deporte puede ser un puente poderoso para construir lazos, fortalecer valores y generar impacto positivo.



La iniciativa fue desarrollada y articulada por los profesionales Francisco Nova y Diego Osses, quienes lideraron el diseño de esta propuesta innovadora desde la convicción de que el deporte puede ser una herramienta real de transformación social. Para Nova, “el cross-training fue solo el medio; el verdadero objetivo era conectar a los estudiantes con su propio potencial y mostrarles que hay espacios para todos”. En la misma línea, Osses agregó: “Queríamos innovar con una actividad distinta, pero también profundamente significativa. Y ver a los jóvenes motivados es la mejor respuesta que podíamos recibir”.



Una invitación a sumarse a la próxima etapa



Este encuentro no es un punto final, sino el inicio de un proceso que busca crecer y consolidarse. La organización extiende una invitación abierta a otros establecimientos educacionales de la región para que se sumen a futuras etapas y participen activamente en iniciativas que promueven la integración, el bienestar y la prevención en nuestras juventudes.



En un contexto donde los desafíos sociales son múltiples, esta actividad demuestra que el deporte sigue siendo una herramienta clave para la transformación, y que con colaboración, compromiso y creatividad, es posible abrir nuevos caminos para nuestras niñeces y adolescencias.





