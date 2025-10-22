Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

​Este primer encuentro deportivo surge a partir de conversaciones entre diversas organizaciones que detectaron una oportunidad para acercar disciplinas no tradicionales, como el cross-training, a las comunidades escolares.

Cross-Training

​Este viernes 25 de octubre, el gimnasio de la Escuela Portugal será escenario de una jornada inédita en la comuna: el Primer Encuentro Escolar de Cross-Training Deportivo, una actividad que no solo celebra el deporte, sino también la fuerza del trabajo en equipo, la vida saludable y la participación activa de estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región.

 
La iniciativa —impulsada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y el Programa Senda-Previene— tiene como eje central promover los factores protectores en la niñez y adolescencia, fortaleciendo el uso positivo del tiempo libre, previniendo conductas de riesgo y motivando a los jóvenes a descubrir nuevas formas de desarrollo personal y colectivo.

 
Este primer encuentro deportivo surge a partir de conversaciones entre diversas organizaciones que detectaron una oportunidad para acercar disciplinas no tradicionales, como el cross-training, a las comunidades escolares. Gracias a un trabajo intersectorial, que incluye el apoyo de Secreduc, la Delegación Presidencial, y actores del mundo deportivo como Christian Vergara de VatraBox, se logró crear una experiencia deportiva formativa y participativa que ya ha comenzado a marcar huella.

 
Según José Ruiz Pivcevic, Delegado Presidencial Regional, esta instancia es reflejo de un esfuerzo colectivo por poner a la juventud al centro de las políticas públicas. “Este encuentro refleja nuestro compromiso con una juventud activa, saludable y participativa. Apostar por el deporte es apostar por el futuro de la región”, destacó.

 
Por su parte, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, valoró la convocatoria y el sentido formativo de la jornada. ““Ver a jóvenes de distintos liceos compartiendo en torno al deporte, la disciplina y el compañerismo, es una señal clara del valor que la educación puede entregar fuera del aula””, señaló, reforzando la importancia del deporte como herramienta educativa y social.

 
Participación entusiasta y compromiso escolar
Más de cinco establecimientos educacionales se sumaron a esta instancia, entre ellos:
Escuela Pedro Pablo Lemaitre
Liceo Contardi
Instituto Superior de Comercio
Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez
Liceo Industrial Armando Quezada Acharán

 
Los equipos se prepararon previamente con entrenamientos guiados y espacios de capacitación para docentes, gracias a la colaboración de profesionales del área. El entusiasmo demostrado por los estudiantes y el acompañamiento de sus comunidades educativas son una muestra clara de que el deporte puede ser un puente poderoso para construir lazos, fortalecer valores y generar impacto positivo.

 
La iniciativa fue desarrollada y articulada por los profesionales Francisco Nova y Diego Osses, quienes lideraron el diseño de esta propuesta innovadora desde la convicción de que el deporte puede ser una herramienta real de transformación social. Para Nova, “el cross-training fue solo el medio; el verdadero objetivo era conectar a los estudiantes con su propio potencial y mostrarles que hay espacios para todos”. En la misma línea, Osses agregó: “Queríamos innovar con una actividad distinta, pero también profundamente significativa. Y ver a los jóvenes motivados es la mejor respuesta que podíamos recibir”.

 
Una invitación a sumarse a la próxima etapa

 
Este encuentro no es un punto final, sino el inicio de un proceso que busca crecer y consolidarse. La organización extiende una invitación abierta a otros establecimientos educacionales de la región para que se sumen a futuras etapas y participen activamente en iniciativas que promueven la integración, el bienestar y la prevención en nuestras juventudes.

 
En un contexto donde los desafíos sociales son múltiples, esta actividad demuestra que el deporte sigue siendo una herramienta clave para la transformación, y que con colaboración, compromiso y creatividad, es posible abrir nuevos caminos para nuestras niñeces y adolescencias.


V DIVISIÓN DE EJÉRCITO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL SISTEMA LEOPARD 1V

MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

EXPERTOS INTERNACIONALES MARCAN JORNADA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN PUNTA ARENAS

Cross-Training

EL DEPORTE COMO MOTOR DE UNIÓN Y BIENESTAR: PRIMER ENCUENTRO ESCOLAR DE CROSS-TRAINING REÚNE A JÓVENES DE TODA LA COMUNA

EL MÚSICO MAGALLÁNICO GIO FOSCHINO DESTACA EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO DISCO “FIN DEL MUNDO” BAJO EL SELLO EOLO PRODUCCIONES

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

EL AMIGO DE LA FAMILIA

