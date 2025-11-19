Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

EL TELÓN SE ALZA CON ÉXITO EN EL ENCUENTRO DE TEATRO ARISTÓTELES ESPAÑA

​La primera jornada deslumbró con la reinvención de un cuento clásico infantil, la audacia del teatro del absurdo y un emotivo montaje inspirado en Violeta Parra. Evento, organizado por la Seremi de las Culturas, continúa este jueves

obra caperucita

​Las emociones, la historia y la experimentación escénica se unieron en un solo aplauso. Este miércoles, la primera jornada del IX Encuentro Regional de Teatro Estudiantil Aristóteles España, demostró la versatilidad y el compromiso de la juventud de Magallanes con las artes.

El Liceo Sara Braun fue testigo de una muestra diversa de talento, que incluyó puestas en escena como una versión basada en el clásico cuento de "Caperucita Roja", a cargo del elenco Rojos como Tomates del Colegio Puerto Natales, o el humor del montaje "La Piojera de los Locos", de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir y el conmovedor homenaje a la vida y obra de artista nacional Violeta Parra, con una propuesta de teatro danza titulada "Paloma Ausente", representada por la agrupación Grado 17, también del Colegio Puerto Natales.

Esta jornada inaugural del certamen, que reúne a más de 160 jóvenes artistas, contó con la presencia de los Seremi de Educación, Valentín Aguilera, y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Luis Navarro, quien enfatizó en la importancia del evento.

"Estamos muy contentos de haber vivido la primera jornada del noveno encuentro de Teatro Estudiantil, donde se reúnen más de 160 jóvenes. Un esfuerzo de este gobierno para acercar aún más las artes escénicas a las niñeces y a las juventudes, una herramienta de transformación social fundamental que estamos experimentando en este encuentro de teatro Aristóteles España, que se está viviendo en el Liceo Sara Braun", comentó la autoridad.

Desde la perspectiva de los participantes, la instancia fue valorada como un espacio de encuentro y aprendizaje. Julieta, estudiante del Colegio Puerto Natales, resaltó la calidad del público y la libertad creativa. "A mí este encuentro me parece muy lindo porque mezcla un montón de arte que uno puede expresar libremente y hay mucho público, un público muy atento a esto. Y quisiera que se repita y que podamos volvernos a ver".

Por su parte, Federica Larraín, actriz y profesora responsable del elenco del colegio Alemán de Punta Arenas, subrayó el enriquecimiento que implica ver las propuestas de otros establecimientos. "Creo que es una gran instancia para que todos los estudiantes, no solamente tengan la posibilidad de presentarse frente a público, sino que también puedan ver lo que se está haciendo en otros colegios de la región, en términos de teatro, cuáles son las temáticas que están tocando, cuáles es el tipo de cuerpos que están instalando, personajes, preguntas y problemáticas".

Estos montajes fueron solo una parte de la gran muestra de talento regional, que presenta en total a catorce elencos de Natales, Porvenir, San Gregorio y Punta Arenas, ratificando al encuentro como el espacio clave para el desarrollo teatral estudiantil.

JUEVES LA GRAN CLAUSURA
Tras este exitoso inicio, el IX Encuentro Regional de Teatro Estudiantil Aristóteles España, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, continúa este jueves, desde las 09.30 horas, en el mismo Liceo Sara Braun. La invitación es abierta y la entrada es liberada para toda la comunidad. Se podrán apreciar, entre otras obras, "El Señor Pedro" (escuela Sarmiento de Gamboa) y el clásico "La Pérgola de las Flores" (Colegio Alemán). Por la tarde, desde las 14.30 horas, figura el trabajo de los elencos del liceo Hernando de Magallanes de Porvenir, la escuela Sarmiento de Gamboa e INSUCO de Punta Arenas.



fiesta de la infancia 2

CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS SE VIVIÓ LA “FIESTA DE LA INFANCIA” DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL