Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

SUBSECRETARIA DE RREE CONVERSÓ CON GANADORES DE FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR

​La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, conversó por videollamada con los equipos ganadores de la XXII Feria Antártica Escolar (FAE 2025), iniciativa organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACh) y financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Subsecretaria-de-RREE-y-ganadores-Feria-Antartica-Escolar-2025

En su vigésima segunda edición, se recibieron más de 300 postulaciones de estudiantes de todas las regiones del país, resultando ganadores los equipos del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, del Liceo Comercial de Los Andes y del Colegio Almondale Lomas de Concepción.

Como premio, los estudiantes y docentes de los equipos ganadores viajarán a la base “Profesor Julio Escudero”, en la isla Rey Jorge, para conocer el trabajo científico que Chile desarrolla en la Antártica.

Durante la conversación, la subsecretaria felicitó a los ganadores y destacó que exista tanto talento distribuido a nivel nacional, destacando que «La Antártica es un territorio dedicado a la paz y al desarrollo científico y esperamos que ustedes, como jóvenes, también se motiven a seguir carreras científicas y a desplegar todo su potencial. Quiero destacar, además, la labor de las y los profesores, que muchas veces trabajan en contextos complejos y desafiantes, y aun así logran hacer una tarea extraordinaria, motivando a sus estudiantes incluso fuera de la sala de clases».

Participantes felices

Por su parte, Javiera Díaz, estudiante de tercero medio del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, subrayó que la instancia de conversar con la subsecretaria fue muy positiva: «Me gustó escuchar las motivaciones de los otros grupos, saber cómo llegaron a la idea de sus proyectos. En resumen, toda la videollamada fue demasiado agradable y tranquila; me sentí muy recibida por las personas que nos acompañaron. Aunque al inicio me dio mucho miedo, terminé muy contenta. Fue una instancia realmente valiosa”, comentó.

El profesor de historia del Colegio Almondale Lomas de Concepción, Gonzalo Concha, valoró  a su vez este espacio de diálogo: “La instancia de participación con la subsecretaria de Relaciones Exteriores fue un momento en el que se pudo compartir la experiencia de lo que significó haber participado en la Feria Antártica Escolar. De mismo modo, agradecemos el interés del cual Cancillería ha depositado sobre el trabajo de los estudiantes y también por la organización que tuvo el INACh en el desarrollo de esta versión de la feria”.

Fuente: infogate.cl 



PALEONTOLOGÍA SIN FRONTERAS: CHILE Y BRASIL FORTALECEN RED CIENTÍFICA PARA DESCIFRAR LA HISTORIA FÓSIL DE ANTÁRTICA Y PATAGONIA

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE "HUBO FALLAS EN EL PARQUE"

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE "HUBO FALLAS EN EL PARQUE"

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL