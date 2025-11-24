MÁS DE 2 MIL 500 PERSONAS DISFRUTARON LAS FINALES DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR

Con una masiva participación estudiantil y un ambiente cargado de entusiasmo familiar, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado la última fecha de la Liga Deportiva Escolar 2025, un evento que entre abril y noviembre, reunió a 1.500 niños y niñas de entre 7 y 12 años en diferentes gimnasios de la ciudad.

La jornada de las finales, que se extendió desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, contempló las definiciones de futsal, básquetbol, handbol y voleibol en el Gimnasio de la Confederación Deportiva.

Sobre la actividad, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, señaló que "fueron 31 colegios, mil 500 escolares, sub-8, sub-10 y sub-12, en donde todos quedaron muy contentos con estas cuatro disciplinas que han sido fundamentales. Es el sexto año que la estamos realizando y estoy muy orgulloso, porque es el único campeonato que se desarrolla durante todo el año con sus 19 fechas. Eso es precisamente lo que buscamos, que nuestros alumnos hagan deporte, y es coherente con lo que estamos haciendo como Municipalidad".

Además, el jefe comunal agradeció a los padres que acompañaron a sus hijos durante todo el año. "Estamos muy orgullosos y, desde ya, los invitamos para el próximo año, esperando que se sumen más colegios a esta competencia".

Desde la vereda de los apoderados, Elías Bastida señaló que se trata de una iniciativa positiva, porque permite que los niños no estén siempre inmersos en la tecnología. "Fue una buena iniciativa del alcalde hacer esta actividad para todos los niños, porque así están involucrados en el deporte y no tanto en la tecnología en la casa. Fue excelente".





En tanto, María Antonieta Ainol, entrenadora del equipo de balonmano del Colegio Miguel de Cervantes, subrayó la importancia de participar y practicar cualquier tipo de deporte desde temprana edad, agregando que "esta fiesta del deporte sirve también para que se midan, vean su nivel y compitan".

La instancia deportiva dejó contentos a sus pequeños participantes. "La verdad es que fue muy entretenido cada partido. Me gusta jugar, eso me entretiene, me siento libre", dijo Renato Bascur, quien participó junto a sus compañeros U12 en la categoría balonmano.

Finalmente, desde el municipio agradecieron el apoyo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), que facilitó los gimnasios, y del Instituto Nacional del Deporte (IND), que proporcionó los arbitrajes.





