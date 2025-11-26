26 de noviembre de 2025
IV ENCUENTRO CULTURAL DE PERSONAS MAYORES SE REALIZARÁ EN PUERTO NATALES EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE
El encuentro contempla actividades culturales y artísticas, culminando con la obra de teatro "El Festival del Milodón Escarchado", creada por Arte Vivo Natalino.
El Programa Servicio País – Fundación Superación de la Pobreza anunció la realización del IV Encuentro Cultural de Personas Mayores, evento que se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre en Puerto Natales.
La iniciativa busca visibilizar el aporte y talento de las personas mayores, destacando su rol como pilares fundamentales de la comunidad.
Durante ambas jornadas se ofrecerán actividades culturales y artísticas, culminando con la puesta en escena de la obra “El Festival del Milodón Escarchado”, creación de la compañía Arte Vivo Natalino.
El encuentro es gratuito y abierto a toda la familia, con el objetivo de fortalecer espacios de participación, encuentro y reconocimiento para las personas mayores de la comuna.
PRESIDENTE GABRIEL BORIC VISITA EL CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
El mandatario visitó el centro científico y tecnológico que estudia el cambio global y la conservación biocultural, recinto emplazado en una ubicación estratégica para estudiar y monitorear el cambio climático en diversas líneas de investigación.
