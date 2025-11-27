POR TERCER AÑO CONSECUTIVO: HIF ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará una nueva versión de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde organizada por CORFO, instancia que reunirá a estudiantes, docentes y familias en el Gimnasio Municipal de Magallanes. Al igual que las últimas dos versiones, HIF estará presente en el encuentro para seguir difundiendo el rol de los e-Combustibles en la transición energética.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder en el estand de la compañía a material pedagógico y a una experiencia inmersiva con lentes de realidad virtual que muestra el funcionamiento de la planta Haru Oni y el proceso de producción de e-Combustibles. Además, el sábado a las 10 de la mañana, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, impartirá una charla sobre los tres años de HIF Haru Oni, la primera planta de combustibles sintéticos del país.

"La Feria Educativa H2V se ha convertido en un espacio clave para acercar la ciencia y la energía a las nuevas generaciones. Para nosotros es fundamental que la comunidad pueda conocer de primera fuente cómo operamos y cuál es el aporte real que esta industria está generando en la región", destacó Gallardo.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo y las iniciativas de innovación energética impulsadas en el extremo sur del país.

