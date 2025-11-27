Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO: HIF ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

​La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo y las iniciativas de innovación energética impulsadas en el extremo sur del país.

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará una nueva versión de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde organizada por CORFO, instancia que reunirá a estudiantes, docentes y familias en el Gimnasio Municipal de Magallanes. Al igual que las últimas dos versiones, HIF estará presente en el encuentro para seguir difundiendo el rol de los e-Combustibles en la transición energética.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder en el estand de la compañía a material pedagógico y a una experiencia inmersiva con lentes de realidad virtual que muestra el funcionamiento de la planta Haru Oni y el proceso de producción de e-Combustibles. Además, el sábado a las 10 de la mañana, el gerente de HIF Magallanes, Juan Eduardo Gallardo, impartirá una charla sobre los tres años de HIF Haru Oni, la primera planta de combustibles sintéticos del país.

"La Feria Educativa H2V se ha convertido en un espacio clave para acercar la ciencia y la energía a las nuevas generaciones. Para nosotros es fundamental que la comunidad pueda conocer de primera fuente cómo operamos y cuál es el aporte real que esta industria está generando en la región", destacó Gallardo.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre el ecosistema educativo y las iniciativas de innovación energética impulsadas en el extremo sur del país.


CORFO Y GORE DETALLAN AGENDA Y ALCANCES DE LA 3ª FERIA EDUCATIVA H2V QUE SE REALIZARÁ ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE EN PUNTA ARENAS

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE SE REÚNE PARA AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

​Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ESTUDIO INTERNACIONAL PROPONE AJUSTES PARA LA GESTIÓN DE LA PESQUERÍA DE KRIL ANTÁRTICO

PATYKUI SHOP: ARTESANÍA, COLORES Y TEJIDOS DESDE GALERÍA PATAGONIA AL PÚBLICO MAGALLÁNICO

CÉSAR CIFUENTES PRESIDENTE DEL MOVIMIENTO REGIONALISTA Y SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “LA DERECHA TIENE QUE COMPRENDER QUE HOY DÍA TIENE QUE TRABAJAR UNIDA”