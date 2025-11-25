Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ EL DÍA DEL PERSONAL DEL CUADRO PERMANENTE EN PUNTA ARENAS

​Como es tradición en esta fecha, el acto incluyó la despedida de los Suboficiales que se acogieron a retiro, instancia destinada a reconocer su trayectoria profesional, vocación de servicio y el aporte realizado durante años de labor en la Fuerza Aérea de Chile.

fachcuadro

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El viernes 21 de noviembre, la IVª Brigada Aérea conmemoró el Día del Personal del Cuadro Permanente mediante una ceremonia interna realizada en dependencias de la Base Aérea Chabunco, actividad que fue encabezada por el Comandante en Jefe de la Unidad, Comodoro (A) Francisco Ramírez Goñi.

Como es tradición en esta fecha, el acto incluyó la despedida de los Suboficiales que se acogieron a retiro, tras haber cumplido 35 años de servicio activo en la Institución. La instancia estuvo destinada a reconocer su trayectoria profesional, vocación de servicio y el aporte realizado durante años de labor en la Fuerza Aérea de Chile.

Durante la ceremonia, la Jefa del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea subrogante, Comandante de Grupo (A) Bernardita Astudillo, se dirigió al personal presente, agradeciendo el compromiso y el trabajo fundamental que desarrollan diariamente en el cumplimiento de la misión institucional. Asimismo, expresó a los Suboficiales y sus familias, sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de vida, en la que finalizarán su carrera de Aviador Militar.


Expo1

“EXPO INTEGRA 2025”: JARDINES INFANTILES MOSTRARON SUS PROYECTOS EDUCATIVOS DE MANERA LÚDICA A LAS FAMILIAS DE PUNTA ARENAS

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

