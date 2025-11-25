IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ EL DÍA DEL PERSONAL DEL CUADRO PERMANENTE EN PUNTA ARENAS

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El viernes 21 de noviembre, la IVª Brigada Aérea conmemoró el Día del Personal del Cuadro Permanente mediante una ceremonia interna realizada en dependencias de la Base Aérea Chabunco, actividad que fue encabezada por el Comandante en Jefe de la Unidad, Comodoro (A) Francisco Ramírez Goñi.

Como es tradición en esta fecha, el acto incluyó la despedida de los Suboficiales que se acogieron a retiro, tras haber cumplido 35 años de servicio activo en la Institución. La instancia estuvo destinada a reconocer su trayectoria profesional, vocación de servicio y el aporte realizado durante años de labor en la Fuerza Aérea de Chile.

Durante la ceremonia, la Jefa del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea subrogante, Comandante de Grupo (A) Bernardita Astudillo, se dirigió al personal presente, agradeciendo el compromiso y el trabajo fundamental que desarrollan diariamente en el cumplimiento de la misión institucional. Asimismo, expresó a los Suboficiales y sus familias, sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de vida, en la que finalizarán su carrera de Aviador Militar.

