27 de noviembre de 2025
MOM GUAGUAS & KIDS Y AMYLUC PARTY & PLAY: EMPRENDEDORA VENEZOLANA COMPARTE SU HISTORIA Y NUEVOS PROYECTOS INFANTILES EN PUNTA ARENAS
Somos inmigrantes
Esta mañana, en el programa “Somos Inmigrantes” de Polar Comunicaciones, la emprendedora venezolana Sabrina Tortolero Coronel, dueña de Mom Guaguas & Kids y Amyluc Party & Play, compartió con la audiencia su historia de vida y el camino que la llevó a desarrollar dos proyectos ligados al mundo infantil en Punta Arenas.
Tortolero, radicada en la región desde 2018, recordó que llegó a la ciudad junto a su esposo buscando nuevas oportunidades, y que un año después nació su primera hija, quien inspiró la creación de Mom Guaguas & Kids, la boutique infantil que nació desde su empresa Guagua & Kids SpA. Con el paso del tiempo, destacó que, gracias a la dedicación y el esfuerzo, su tienda se ha transformado en un espacio reconocido por la comunidad por su cercanía y por la selección cuidadosa de productos para niños y niñas.
Durante la conversación también presentó Amyluc Party & Play, su proyecto más reciente enfocado en el arriendo de plaza blanda. La emprendedora explicó que la iniciativa nació tras la llegada de su segunda hija y que su nombre reúne las iniciales de ambas niñas, reflejando nuevamente el sello familiar que caracteriza sus emprendimientos.
COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE SE REÚNE PARA AVANZAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL
Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.
Durante la instancia, los participantes validaron los focos estratégicos y los temas críticos identificados en el marco de la política que lidera el desarrollo del hidrógeno verde en el país, y los avances del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030.