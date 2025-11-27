MOM GUAGUAS & KIDS Y AMYLUC PARTY & PLAY: EMPRENDEDORA VENEZOLANA COMPARTE SU HISTORIA Y NUEVOS PROYECTOS INFANTILES EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Somos Inmigrantes” de Polar Comunicaciones, la emprendedora venezolana Sabrina Tortolero Coronel, dueña de Mom Guaguas & Kids y Amyluc Party & Play, compartió con la audiencia su historia de vida y el camino que la llevó a desarrollar dos proyectos ligados al mundo infantil en Punta Arenas.

Tortolero, radicada en la región desde 2018, recordó que llegó a la ciudad junto a su esposo buscando nuevas oportunidades, y que un año después nació su primera hija, quien inspiró la creación de Mom Guaguas & Kids, la boutique infantil que nació desde su empresa Guagua & Kids SpA. Con el paso del tiempo, destacó que, gracias a la dedicación y el esfuerzo, su tienda se ha transformado en un espacio reconocido por la comunidad por su cercanía y por la selección cuidadosa de productos para niños y niñas.

Durante la conversación también presentó Amyluc Party & Play, su proyecto más reciente enfocado en el arriendo de plaza blanda. La emprendedora explicó que la iniciativa nació tras la llegada de su segunda hija y que su nombre reúne las iniciales de ambas niñas, reflejando nuevamente el sello familiar que caracteriza sus emprendimientos.

