Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

15 de octubre de 2025

EMILY LEÓN: DE UN SUEÑO MIGRANTE A UN AÑO DE ÉXITO CON "GLAMOUR SPA" EN PUNTA ARENAS

BUENOS DÍAS REGIÓN

glamourspa

​Hace ocho años, Emily León llegó desde Venezuela a Chile en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su historia es ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Desde Punta Arenas, lidera “Glamour Spa”, un centro de belleza pensado especialmente para la mujer, que este mes de noviembre celebra su primer aniversario. 

 Ubicado en la capital regional, Glamour Spa se ha convertido en un espacio donde la estética y el bienestar se unen en un ambiente acogedor y profesional. Entre sus servicios destacan depilación, perfilación de cejas, manicura, pedicura, extensión de pestañas y masajes, entre otros tratamientos que buscan realzar la belleza y la confianza de cada clienta. 

 Emily no está sola en este proyecto. A su lado trabaja un equipo conformado por cuatro mujeres de nacionalidades venezolanas y chilenas, quienes día a día aportan su talento y dedicación para hacer de este lugar un referente del cuidado personal en la región más austral del país. 

 “Mi objetivo siempre fue crear un espacio donde las mujeres se sintieran cómodas, escuchadas y bien atendidas”, comenta Emily, quien celebra con orgullo este primer año de funcionamiento del centro estético. 

​ A un año de su apertura, el camino de Emily León y su equipo en Glamour Spa refleja cómo los sueños, con trabajo y pasión, pueden florecer incluso en los rincones más fríos del sur de Chile.



zumbatonenapssm

SALUD MAGALLANES Y ENAP TRABAJANDO POR LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO Y DE MAMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

Leer Más

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

​Ministro: "Este año nosotros vamos a estar muy cerca del número de turistas que recibe Brasil, un país diez veces más grande que nosotros, por eso no cabe duda de que vamos más rápido que nuestros vecinos en esta materia".

CMTA 1
nuestrospodcast
stand 2

LA JUNJI MAGALLANES VIVIÓ CON ÉXITO LA TERCERA FERIA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS PARA SUS FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
AGIA MAGALLANES

AGIA BUSCA SUMAR A NUEVAS PYMES DE CARA A LA EXPO MAGALLANES 2026

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CMTA 1

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
atletismoescolar

LIGA ESCOLAR DE ATLETISMO VIVIÓ SU QUINTA FECHA ESTE FIN DE SEMANA Y ENTRA EN SU RECTA FINAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas