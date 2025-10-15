EMILY LEÓN: DE UN SUEÑO MIGRANTE A UN AÑO DE ÉXITO CON "GLAMOUR SPA" EN PUNTA ARENAS

​Hace ocho años, Emily León llegó desde Venezuela a Chile en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su historia es ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Desde Punta Arenas, lidera “Glamour Spa”, un centro de belleza pensado especialmente para la mujer, que este mes de noviembre celebra su primer aniversario.

Ubicado en la capital regional, Glamour Spa se ha convertido en un espacio donde la estética y el bienestar se unen en un ambiente acogedor y profesional. Entre sus servicios destacan depilación, perfilación de cejas, manicura, pedicura, extensión de pestañas y masajes, entre otros tratamientos que buscan realzar la belleza y la confianza de cada clienta.

Emily no está sola en este proyecto. A su lado trabaja un equipo conformado por cuatro mujeres de nacionalidades venezolanas y chilenas, quienes día a día aportan su talento y dedicación para hacer de este lugar un referente del cuidado personal en la región más austral del país.

“Mi objetivo siempre fue crear un espacio donde las mujeres se sintieran cómodas, escuchadas y bien atendidas”, comenta Emily, quien celebra con orgullo este primer año de funcionamiento del centro estético.

​ A un año de su apertura, el camino de Emily León y su equipo en Glamour Spa refleja cómo los sueños, con trabajo y pasión, pueden florecer incluso en los rincones más fríos del sur de Chile.





​

