DESDE BRASIL A PUNTA ARENAS: EL ÉXITO DETRÁS DE NOGUEIRA CHURROS

Esta mañana, en el programa “Somos Inmigrantes” de Polar Comunicaciones, estuvieron presentes Fernando Nogueira y Clemarcia Nogueira, dueños de Nogueira Churros, para conversar sobre su trayectoria y el crecimiento de su emprendimiento, que hoy ya es parte del paisaje culinario de Punta Arenas.

Los emprendedores recordaron que ya cumplen 10 años en la ciudad, luego de haber llegado desde Brasil con el objetivo de instalar un negocio propio vinculado a la tradición familiar de preparación de churros. Con el tiempo, la marca se ha consolidado en la región, alcanzando una demanda que actualmente bordea los 5 mil churros semanales, cifra que refleja la preferencia del público y el posicionamiento ganado.

Durante la conversación, destacaron que una de las claves de su éxito ha sido mantener la esencia de su producto y trabajar con maquinaria especializada. Para ello, trajeron las máquinas directamente desde Brasil, lo que les ha permitido asegurar calidad y consistencia en cada preparación. Hoy cuentan con cuatro máquinas operativas, lo que les facilita sostener el volumen de producción y atender la demanda creciente.

Finalmente, invitaron a la comunidad a seguir sus novedades, puntos de venta y preparaciones a través de su cuenta oficial de Instagram: @nogueirachurros.

