Punta Arenas,
22 de octubre de 2025

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

Somos inmigrantes.

bricioledolce

Esta mañana, en el programa “Somos inmigrantes” de Polar Comunicaciones, , Anyel Yuliana León, dueña de Briciole Dolce, dio a conocer la trayectoria de su emprendimiento, que combina restaurante, panadería, pastelería y distribución de postres a diferentes locales de Punta Arenas.

El origen de Briciole Dolce se remonta al año 2017, cuando León llegó a Punta Arenas desde Venezuela junto a su esposo. La experiencia laboral de él en la panadería El Molino permitió adquirir conocimientos en el rubro de la panadería y pastelería, lo que marcó el inicio de un camino de aprendizaje y desarrollo gastronómico.

En sus primeros años, el emprendimiento se enfocó en la elaboración de empanadas fritas y de horno, para luego incorporar masas dulces y ampliar gradualmente su oferta. Ese crecimiento sostenido derivó, en 2020, en la creación formal de Briciole Dolce, nombre con el que se consolidó su identidad comercial.

Actualmente, la empresa cuenta con doce trabajadores y tres sucursales en la ciudad, además de un servicio de distribución de pasteles y postres a distintos locales. Su casa matriz está ubicada en Ignacio Carrera Pinto 646, donde se ha transformado en un punto de encuentro para los amantes de la repostería artesanal y los sabores elaborados con dedicación.

Con su crecimiento constante, Briciole Dolce representa hoy un ejemplo de emprendimiento y perseverancia en la región de Magallanes, reflejando cómo el esfuerzo familiar y la pasión por la gastronomía pueden convertirse en una historia de éxito en el extremo sur del país.



EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

roboticaestudiantes

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO OBTUVIERON OCTAVO LUGAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA

GREMIOS DE TURISMO DE MAGALLANES DESTACAN BALANCE POSITIVO TRAS LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA – ATTA 2025

directorasercotec

MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

paliativonatales

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR EN NATALES BRINDA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y SU FAMILIA

