EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Somos inmigrantes” de Polar Comunicaciones, , Anyel Yuliana León, dueña de Briciole Dolce, dio a conocer la trayectoria de su emprendimiento, que combina restaurante, panadería, pastelería y distribución de postres a diferentes locales de Punta Arenas.

El origen de Briciole Dolce se remonta al año 2017, cuando León llegó a Punta Arenas desde Venezuela junto a su esposo. La experiencia laboral de él en la panadería El Molino permitió adquirir conocimientos en el rubro de la panadería y pastelería, lo que marcó el inicio de un camino de aprendizaje y desarrollo gastronómico.

En sus primeros años, el emprendimiento se enfocó en la elaboración de empanadas fritas y de horno, para luego incorporar masas dulces y ampliar gradualmente su oferta. Ese crecimiento sostenido derivó, en 2020, en la creación formal de Briciole Dolce, nombre con el que se consolidó su identidad comercial.

Actualmente, la empresa cuenta con doce trabajadores y tres sucursales en la ciudad, además de un servicio de distribución de pasteles y postres a distintos locales. Su casa matriz está ubicada en Ignacio Carrera Pinto 646, donde se ha transformado en un punto de encuentro para los amantes de la repostería artesanal y los sabores elaborados con dedicación.

Con su crecimiento constante, Briciole Dolce representa hoy un ejemplo de emprendimiento y perseverancia en la región de Magallanes, reflejando cómo el esfuerzo familiar y la pasión por la gastronomía pueden convertirse en una historia de éxito en el extremo sur del país.





