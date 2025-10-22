PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS RECIBE SALUDO PROTOCOLAR DE NUEVO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Marcos Kusanovic Antinopai, recibió la visita de saludo protocolar del prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, quien recientemente asumió como jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La autoridad judicial recibió al prefecto inspector Palma Vásquez en dependencias de la Presidencia del tribunal de alzada. En la instancia se abordaron diversos temas de interés interinstitucional, principalmente en las áreas en que se realiza un trabajo mancomunado, tales como en la coordinación y funcionamiento de la justicia penal y también en la investigación en causas de derechos humanos.



La nueva autoridad de la PDI tiene una trayectoria de más de 31 años de servicio y previo a su nombramiento en Magallanes se desempeñaba como jefe nacional de Control Operativo (Jenacop) en Santiago.



