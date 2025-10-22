Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de octubre de 2025

PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS RECIBE SALUDO PROTOCOLAR DE NUEVO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

​La nueva autoridad de la PDI tiene una trayectoria de más de 31 años de servicio y previo a su nombramiento en Magallanes se desempeñaba como jefe nacional de Control Operativo (Jenacop) en Santiago.

pie ministro jefe regional pdi

​El presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Marcos Kusanovic Antinopai, recibió la visita de saludo protocolar del prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, quien recientemente asumió como jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 
La autoridad judicial recibió al prefecto inspector Palma Vásquez en dependencias de la Presidencia del tribunal de alzada. En la instancia se abordaron diversos temas de interés interinstitucional, principalmente en las áreas en que se realiza un trabajo mancomunado, tales como en la coordinación y funcionamiento de la justicia penal y también en la investigación en causas de derechos humanos.

 
La nueva autoridad de la PDI tiene una trayectoria de más de 31 años de servicio y previo a su nombramiento en Magallanes se desempeñaba como jefe nacional de Control Operativo (Jenacop) en Santiago.

alejandrapinto

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

Leer Más

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

​La ciudad completó el recambio de más de 9.600 luminarias mejorando la seguridad, el ahorro energético y el cuidado del medioambiente.

100% LUCES LED (6)
nuestrospodcast
BP 1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS COMPLETA SUBVENCIÓN DE $160 MILLONES A BOMBEROS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
abelfernandezpdg

CANDIDATO A DIPUTADO DEL PDG ABEL FERNÁNDEZ PLANTEA APOYO A PYMES, SALUD Y VIVIENDA COMO EJES DE SU PROPUESTA PARLAMENTARIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Ocupacion ilegal Retiro 2 (1)

EN VILLA LOS GENERALES: BIENES NACIONALES CONTINUA CON EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TERRENOS FISCALES OCUPADOS ILEGALMENTE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
CLUB HÍPICO 5

SEREMI Y SERVIU MAGALLANES REAFIRMAN LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN PROCESO DE COMPRA DE EX CLUB HÍPICO PARA PARQUE URBANO Y VIVIENDAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales