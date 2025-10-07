Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

PDI PUERTO NATALES DESTACA SU TRABAJO COLABORTIVO CON INSTITUCIONES LOCALES

Conexión PDI

WhatsApp Image 2025-10-07 at 5
​Esta tarde, el subprefecto Juan Leiva, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Puerto Natales, participó en una entrevista junto a la conductora María Alejandra Cárdenas, donde abordó el importante rol de la institución en la comuna y su trabajo en conjunto con diversas organizaciones locales. 
Durante la conversación, Leiva destacó la relevancia del trabajo coordinado que la Policía de Investigaciones mantiene con diferentes entidades públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad natalina.Asimismo, el subprefecto subrayó el compromiso permanente de la PDI con la ciudadanía, especialmente en una ciudad turística como Puerto Natales, donde la presencia de visitantes nacionales y extranjeros exige una labor preventiva y de investigación constante. 
El encuentro permitió reforzar el vínculo entre la institución policial y la comunidad, promoviendo la cercanía, la confianza y la colaboración interinstitucional como pilares del trabajo de la PDI en la región de Magallanes.


Recorridos turísticos por Punta Arenas (6)

VUELVEN LOS CITY TOURS PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

El conjunto habitacional, construido en un loteo de 28.408 metros cuadrados, además contempla una sala de uso múltiple, sistema de conducción de aguas lluvias, redes de servicio y áreas verdes.

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Y ENAP LANZAN CAMPAÑA “SÚMATE CON ENERGÍA POR LA PREVENCIÓN” PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

ASEET MAGALLANES PROMOCIONA PATAGONIA EN LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

AMIGO DE LA FAMILIA

