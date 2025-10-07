7 de octubre de 2025
"AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE" ESTRENA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS
Documental ganador de SANFIC se estrena en Puerto Natales y Punta Arenas con cineforo junto a su director
El documental chileno "Al sur del invierno está la nieve", dirigido por Sebastián Vidal Campos y ganador de la Competencia de Cine Chileno en SANFIC 21, tendrá funciones especiales en la Sala de Cine La Estrella de Puerto Natales y Punta Arenas.
En los confines australes de la tierra, donde el tiempo permanece inmóvil y la naturaleza es tan cruel como sobrecogedora, el filme retrata a bagüaleros, puesteros y familias campesinas que, junto a sus jaurías y ganado, sobreviven al frío, la soledad y la nieve en una Patagonia fragmentada y marcada por memorias fantasmales que resuenan entre los bosques y montañas.
Puerto Natales:
o Martes 7 de octubre – 19:15 hrs. – con cineforo junto al director
o Miércoles 8 de octubre – 19:15 hrs. – función sin cineforo
Punta Arenas:
o Miércoles 8 de octubre – 19:15 hrs. – con cineforo junto al director
CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS
El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.
