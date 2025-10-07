"AL SUR DEL INVIERNO ESTÁ LA NIEVE" ESTRENA EN PUERTO NATALES Y PUNTA ARENAS

El documental chileno "Al sur del invierno está la nieve", dirigido por Sebastián Vidal Campos y ganador de la Competencia de Cine Chileno en SANFIC 21, tendrá funciones especiales en la Sala de Cine La Estrella de Puerto Natales y Punta Arenas.

En los confines australes de la tierra, donde el tiempo permanece inmóvil y la naturaleza es tan cruel como sobrecogedora, el filme retrata a bagüaleros, puesteros y familias campesinas que, junto a sus jaurías y ganado, sobreviven al frío, la soledad y la nieve en una Patagonia fragmentada y marcada por memorias fantasmales que resuenan entre los bosques y montañas.





Puerto Natales:

o Martes 7 de octubre – 19:15 hrs. – con cineforo junto al director

o Miércoles 8 de octubre – 19:15 hrs. – función sin cineforo

Punta Arenas:

o Miércoles 8 de octubre – 19:15 hrs. – con cineforo junto al director

