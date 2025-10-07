Punta Arenas,
7 de octubre de 2025

VUELVEN LOS CITY TOURS PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

​La nueva temporada contempla doce recorridos gratuitos por las rutas "Huella Antártica" y "Huella Mistraliana", con inicio este viernes 10 de octubre.

Con el objetivo de poner en valor la historia y el patrimonio de la ciudad, el Centro de Información Turística de la Municipalidad de Punta Arenas retoma sus tradicionales city tours gratuitos, que este año ofrecerán un total de doce recorridos guiados por el centro histórico bajo las temáticas "Huella Antártica" y "Huella Mistraliana".

El alcalde Claudio Radonich destacó la continuidad de esta iniciativa, que suma ya trece temporadas y ha reunido a más de 700 participantes desde su creación. "Estamos muy contentos. Partimos de manera tímida con estos tours dedicados a Gabriela Mistral, luego a los temas antárticos, y cada año ha ido creciendo el interés. Esta temporada tendremos 12 recorridos, seis por cada ruta, y el primero será este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas desde la Plaza de Armas", explicó.

El jefe comunal subrayó además el valor educativo y ciudadano de la propuesta. "Un número importante de los asistentes son vecinos de Punta Arenas, que descubren la historia que esconden nuestras calles y edificios. Son paseos caminando, de una hora y media a dos horas, muy livianos y pensados para todo público. Lo más relevante es que nuestros propios vecinos se transforman en promotores de la ciudad, valorando su identidad y su patrimonio", añadió.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad de Turismo, detalló el contenido de los recorridos. "En la ruta Huella Antártica visitamos siete puntos, desde el Centro de Información Turística en Plaza de Armas hasta el monumento al Piloto Pardo, en la Costanera del Estrecho. En tanto, el tour Huella Mistraliana también considera siete estaciones, partiendo desde el mismo punto y recorriendo calle Pedro Montt, O'Higgins y el Pabellón Gabriela Mistral, con el apoyo del Museo Regional y el Museo Sara Braun, finalizando en Avenida Colón con el árbol de la poeta", explicó.

Torres adelantó que ambos recorridos contarán con nuevos datos históricos y algunas sorpresas para los asistentes. "Tenemos un promedio de 30 a 35 personas por tour, pero podemos recibir hasta 60. No se requiere inscripción previa: basta con llegar puntualmente a las 15:00 horas", indicó.

Los city tours municipales continuarán los viernes 10 y 24 de octubre, alternando ambas rutas. La invitación es abierta a toda la comunidad y a los visitantes que deseen redescubrir la ciudad desde su historia, sus personajes y su vínculo con la Antártica y con Gabriela Mistral, dos ejes esenciales de la identidad puntarenense.


COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

CONSEJO REGIONAL APRUEBA COFINANCIAMIENTO PARA 185 NUEVAS VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

SEREMI DE HACIENDA VALORA EL AVANCE DEL PROYECTO DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Y ENAP LANZAN CAMPAÑA “SÚMATE CON ENERGÍA POR LA PREVENCIÓN” PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

ASEET MAGALLANES PROMOCIONA PATAGONIA EN LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

AMIGO DE LA FAMILIA

