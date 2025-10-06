DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

​Atendiendo los lineamientos establecidos por el Presidente de la República en relación con la probidad y el uso responsable de licencias médicas en la función pública, se informa a la comunidad que, con fecha 6 de octubre de 2025, la Dra. Lidia Amarales Osorio ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Durante los últimos días se han hecho públicos antecedentes relativos al uso de una licencia médica por parte de la Dra. Amarales en un cargo anterior, cuando se desempeñaba como funcionaria de la Universidad de Magallanes. Ante este contexto, y con el propósito de resguardar el buen funcionamiento institucional y la confianza pública, la autoridad decidió poner su cargo a disposición.



A partir de este lunes 06 de octubre, Eduardo Castillo Vera, profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, asumirá como Seremi subrogante, función que ya desempeñó en una etapa anterior, dando continuidad a la gestión sanitaria regional con plena normalidad.



Como Delegación Presidencial Regional, reiteramos nuestro compromiso con los principios de transparencia, probidad y responsabilidad institucional, valores que guían el ejercicio de la función pública en todas sus instancias.





