CINCO AÑOS DEL MODELO APLICADO EN MAGALLANES: CORPORACIÓN CIUDADES EXPONE LOGROS Y DESAFÍOS EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, y Cristóbal Bascuñán, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, para abordar los avances y proyecciones del trabajo desarrollado desde la metodología “Acuerdo de Ciudad”, aplicada por primera vez en la Región de Magallanes hace cinco años.

Según explicaron, Magallanes fue la primera región del país donde Corporación Ciudades implementó este modelo, dando inicio a un proceso de planificación que, tras un año de trabajo colaborativo, definió una visión de crecimiento urbano a largo plazo y seis proyectos detonantes para la zona: Río Las Minas, Casco Histórico, Distrito del Conocimiento, Corazones de Barrio, Eje Transversal Sur y Costanera.

Durante la conversación, los representantes destacaron que hoy es posible realizar un análisis del avance general de estas iniciativas, así como del impacto que tuvo el modelo para exportarse posteriormente a otras regiones del país. También abordaron de qué manera este trabajo ha contribuido al desarrollo del nuevo plano regulador, integrando información territorial, proyecciones de crecimiento y lineamientos para un desarrollo urbano más ordenado.





