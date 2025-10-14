Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

CCHC MAGALLANES INVITA A SEMINARIO CLAVE SOBRE EL FUTURO POLÍTICO Y SOCIAL DE CHILE

​El evento reunirá a los destacados analistas Pablo Ortúzar y Alberto Mayol en un debate sobre los principales desafíos del país. La actividad es abierta al público y se realizará el miércoles 15 de octubre en Punta Arenas.

Seminario Construyamos el Futuro Mail 2@2x-100

En un año crucial para el devenir político, económico y social de Chile, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes invita a toda la comunidad de Punta Arenas y la región a participar en el Seminario "Construyamos el Futuro: Visiones Políticas para Chile", una instancia de análisis, reflexión y diálogo sobre los retos y oportunidades que enfrentará el país en los próximos años.

 

La actividad se realizará el miércoles 15 de octubre desde las 18:00 horas, en el Salón Faro San Isidro del Hotel Casino Dreams del Estrecho, en Punta Arenas, y contará con la participación de Pablo Ortúzar y Alberto Mayol, dos reconocidos referentes del pensamiento político nacional, quienes ofrecerán sus visiones desde distintas perspectivas ideológicas y académicas.

 

Pablo Ortúzar es antropólogo social y doctor en teoría política por la Universidad de Oxford. Actualmente es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y profesor del curso de introducción al pensamiento político en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Su trabajo se ha centrado en el análisis de las dinámicas sociales y culturales en Chile desde una mirada crítica y teórica.


Por su parte, Alberto Mayol es sociólogo, académico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Sociología y Antropología. Con una amplia trayectoria como autor, ha vendido más de cien mil ejemplares de sus libros, ha publicado en destacadas revistas académicas como Nature, y ha sido consultor para empresas y gobiernos en distintos países. Además, lidera actualmente una empresa de análisis político y dirige la encuesta La Cosa Nostra.

 

Durante el seminario se abordarán temas clave para el desarrollo del país, tales como el desarrollo económico y el empleo, la infraestructura crítica, y los desafíos en educación y salud, con el objetivo de entregar distintas perspectivas políticas y herramientas que permitan a los asistentes informarse mejor para la toma de decisiones en el contexto actual y futuro de Chile.

 

El programa del Seminario contempla una bienvenida inicial y un saludo protocolar de Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Posteriormente, los expositores presentarán sus análisis en bloques de 25 a 30 minutos cada uno. El seminario concluirá con un conversatorio moderado por Elia Simeone, periodista y editora del diario La Prensa Austral, momento en el que el público podrá realizar preguntas y aportar al debate.

La jornada finalizará con un cóctel de cierre, instancia ideal para continuar la conversación y fomentar redes de diálogo entre los participantes.

 

La entrada es gratuita. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente en el siguiente enlace: https://forms.gle/trvWLxswAo9C9yKj6


FOTO COMUNICADO 2

LA DEMOCRACIA CRISTIANA OFICIALIZA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE PABLO BUSSENIUS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

Leer Más

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

toppuq
nuestrospodcast
REFORMA_1

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Seminario Construyamos el Futuro Mail 2@2x-100

CCHC MAGALLANES INVITA A SEMINARIO CLAVE SOBRE EL FUTURO POLÍTICO Y SOCIAL DE CHILE

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
slepfundacionchile

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL SE CAPACITARON EN INNOVACIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909