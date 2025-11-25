Punta Arenas,
25 de noviembre de 2025

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

Aquí hidrógeno verde.

seremihacienda

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas Riquelme, abordó los principales aspectos de la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde (H2V) y su impacto en la región, enfatizando la importancia de informar y dialogar con la ciudadanía sobre el desarrollo de esta industria.

Durante la conversación, la autoridad explicó que “este proyecto lo que aseguraba es la creación a un incentivo a la demanda o asegura un mercado para los proyectos, hoy está en discusión qué tanto los países van a demandar este tipo de energías”. Agregó que “este proyecto daba incentivos tributarios, un crédito tributario a las empresas nacionales para que ocuparan medios de energía menos contaminantes”, resaltando el rol del Estado en promover tecnologías limpias.

Vargas Riquelme también se refirió al acuerdo alcanzado en torno al cobro del aporte regional asociado a los proyectos de H2V, señalando que “se logró llegar al acuerdo de que finalmente no se iba a cobrar este aporte del 1% en el primer momento u obtenido el RCA sino una vez iniciada la construcción de los proyectos”. A su juicio, esto permite ajustar los tiempos de inversión sin desatender las necesidades de las comunidades.

En esa línea, enfatizó la relevancia de que “tener en consideración como gobierno de que las regiones, cuando llegan proyectos de esta magnitud, necesitan recursos para estandarizar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.

A nivel nacional, destacó el interés que ha generado el incentivo a la demanda, afirmando que “a nivel nacional este incentivo a la demanda fue muy bien valorada, el amoniaco verde producido en Magallanes podría eventualmente ser demandado por la industria del norte de nuestro país”, lo que abre oportunidades para el desarrollo económico y logístico de la zona.



directoraduanas

REFUERZAN LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO EN LA REGIÓN: ADUANAS DESTACA AVANCES Y ALERTAS PARA LA COMUNIDAD

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

REUNIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (5)

MUNICIPALIDAD Y POLICÍAS COORDINAN ACCIONES CONTRA FIESTAS Y LOCALES CLANDESTINOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DETALLA ALCANCES DE LA LEY DE FOMENTO AL HIDRÓGENO VERDE EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

tabsapinguineras

TABSA INVITA A RESERVAR DESDE YA LA TEMPORADA 25/26 PARA LAS PINGÜINERAS DE ISLA MAGDALENA

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES RECIBIÓ CERTIFICACIÓN COMO ESPACIO LABORAL PREVENTIVO TRAS DOS AÑOS DE TRABAJO JUNTO A SENDA PREVIENE

