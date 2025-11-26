DIPUTADO BIANCHI PIDIÓ REVERTIR EN COMISIÓN MIXTA RECHAZO A GLOSA PRESUPUESTARIA QUE IMPACTARÁ EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

​Durante la discusión en tercer trámite del Presupuesto 2026, el diputado Carlos Bianchi, pidió reponer en la Comisión Mixta la partida 50 glosa número 3 que se rechazó por 1 voto en el Senado, lo que impediría al Gobierno Regional de Magallanes hacer aportes a empresas públicas portuarias y evitar el pago de impuestos, afectando el desarrollo de todo el territorio.



"Alguien por un gusto personal dejó fuera todo el desarrollo portuario de un territorio importante como es la Región de Magallanes, ese grado de irresponsabilidad de un senador ha hecho que hoy en la Sala de la Cámara intentemos revertir un hecho gravoso" enfatizó Bianchi.



"Aquí hay un gran perjuicio para Magallanes y pido encarecidamente que se reponga la partida para que el Gobierno Regional, que tiene todas las capacidades técnicas y económicas pueda aportar a estas empresas públicas, en particular a EPAUSTRAL, y de esta manera no impedir el desarrollo portuario en la región". finalizó el diputado independiente.

