Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI PIDIÓ REVERTIR EN COMISIÓN MIXTA RECHAZO A GLOSA PRESUPUESTARIA QUE IMPACTARÁ EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

Comunicado de prensa.

bianchidiputado

​Durante la discusión en tercer trámite del Presupuesto 2026, el diputado Carlos Bianchi, pidió reponer en la Comisión Mixta la partida 50 glosa número 3 que se rechazó por 1 voto en el Senado, lo que impediría al Gobierno Regional de Magallanes hacer aportes a empresas públicas portuarias y evitar el pago de impuestos, afectando el desarrollo de todo el territorio.

"Alguien por un gusto personal dejó fuera todo el desarrollo portuario de un territorio importante como es la Región de Magallanes, ese grado de irresponsabilidad de un senador ha hecho que hoy en la Sala de la Cámara intentemos revertir un hecho gravoso" enfatizó Bianchi.

"Aquí hay un gran perjuicio para Magallanes y pido encarecidamente que se reponga la partida para que el Gobierno Regional, que tiene todas las capacidades técnicas y económicas pueda aportar a estas empresas públicas, en particular a EPAUSTRAL, y de esta manera no impedir el desarrollo portuario en la región". finalizó el diputado independiente.

TAILOR SERVICIOS ACLARA QUE NO HA PRESTADO SERVICIOS AL SLEP MAGALLANES NI HA INCURRIDO EN IRREGULARIDADES

Noticias
Relacionadas
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, VISITA PAMPA GUANACO EN TIERRA DEL FUEGO, FUTURA CAPITAL COMUNAL DE TIMAUKEL

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

​El Mandatario recorrió la tenencia de Carabineros, la multicancha, la Escuela Pampa Guanaco y el centro recreacional de la nueva comuna, entre otras obras y servicios de la localidad.

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

INACH INVITA A PARTICIPAR DE UN CONVERSATORIO SOBRE DISEÑO Y CREACIÓN INSPIRADA EN LA ANTÁRTICA

EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC LLEGÓ ESTE LUNES A 24 DE NOVIEMBRE A PUERTO WILLIAMS, DANDO INICIO A UNA GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

MÁS DE 2 MIL 500 PERSONAS DISFRUTARON LAS FINALES DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR

EL AMIGO DE LA FAMILIA